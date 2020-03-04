【新冠肺炎】伊朗多名高官中招　傳第一副總統與工業部長均染病

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國肆虐，伊朗疫情嚴峻，有當地媒體報道，伊朗工業、礦業和貿易部長拉赫馬尼（Reza Rahmani）感染新型冠狀病毒。更有媒體稱，第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）也確診感染。

沙特Al Arabiya電視台3月4日引述伊朗媒體報道，拉赫馬尼確診感染新型冠狀病毒，正在德黑蘭一間醫院的加護病房接受治療。

「伊朗電訊」（IranWire）新聞網站則引述消息人士報道，該國第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）也確診感染新型冠狀病毒，正在接受治療。目前伊朗官方未證實消息。

伊朗媒體指第一副總統賈漢吉里（中間藍衣者）確診染疫（伊朗政府網站）

伊朗疫情形勢嚴峻，伊朗衛生部3月4日表示，在過去一天，伊朗新增586宗確診個案，累計確診增至2922宗，死亡病例92宗。

為防控疫情，伊朗總檢察長表示，囤積走私醫療用品造成腐敗的，最高將面臨死刑。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，截至3日，伊朗290人的議會中，至少有23名議員已確診感染新冠肺炎，比例高達8%。目前，伊朗議會已經無限期休會，議員們也被要求不得和公眾會面。

此外，伊朗衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）、副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）等多名政府高官也已確診感染，最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的一名高級顧問米爾穆罕默迪（Seyyed Mohammad Mirmohammadi）因感染新冠肺炎死亡。

為了防範監獄感染，伊朗司法部發言人伊斯梅利（Gholamhossein Esmaili）3月3日宣布，暫時釋放全國5.4萬名囚犯。