【新冠肺炎】美國華人社區出現搶購潮　當地人：很奇怪

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在美國持續擴大，民眾四出搶購物資，不少商店的貨架都空空如也。北美華文媒體《世界日報》報道，主要是華人社群出現搶購潮，也有當地人對此感到奇怪。

武漢肺炎疫情在美國持續擴大，民眾四出搶購物資，不少商店的貨架都空空如也。（Reuters）

《世界日報》報道，在疫情之中，白人、拉丁裔、非洲裔都沒有搶購，在亞裔之中，其他族裔也較華人少出現搶購行為。有在美國生活50年的當地人對搶購潮感到奇怪，認為「我倒是很奇怪為什麽這幾天都在搶」，他稱過去發生火災、水災、地震等，都未曾擔心會沒吃沒喝。

當地華人社區的搶購潮中，有人擔心疫情會使百物騰貴，有人就因驚慌而加入囤貨行列，與此同時，當地也有人呼籲若囤積過多食物吃不完，可在未過期的情況下捐贈給慈善機構。

在接連有確診個案的加州，有居民就響應當局不搶口罩的呼籲。帕羅奧圖（Palo Alto）市有居民表示，不會因疫情嚴峻而考慮購買或戴口罩。他們認為，與其四出「撲口罩」，不如勤洗手，但若有人戴口罩他們也不會見怪。

已為兩名孩子母親的門迪薩瓦爾（Abene Mendizabal）沒有搶購物資，反而只在超市購買香檳。她解釋，疫症當前大家更要保持鎮定。

至於美國政府方面，美國醫療總監亞當斯（Jerome Adams）2月29日在Twitter呼籲人們停止搶購口罩，將口罩留給醫護，否則可能會令社區處於危險之中。