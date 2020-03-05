【新冠肺炎】歐盟機構有2人證實確診　當局加強消毒

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在歐洲迅速蔓延，歐盟機構內亦接連出現感染者。其中位於布魯塞爾的歐盟機構3月4日出現第2宗感染新型冠狀病毒的感染個案。

位於布魯塞爾的歐洲防務署（European Defence Agency，EDA）4日確認一名員工確診，是歐盟總部機構出現的首宗病例，當局構已經採取必要的防控措施。

新型冠狀病毒肺炎來勢洶洶，歐洲接連錄得多宗病例。（AP）

EDA稱，該機構一名高級官員從2月29日開始感到身體不適，經醫學檢測後證實確診。目前該官員正在家居隔離，情況輕微。與其有過密切接觸的機構人員亦開始自我隔離14天。當局指，該名受感染官員近期曾前往意大利米蘭等地出席會議，2月23日返回布魯塞爾。

該機構已取消近期所有會議，禁止員工外出參加會議，並對總部辦公室進行消毒。歐洲防務署由歐盟外交與安全政策高級代表直接領導，負責協調歐盟各成員國安全和防務事務。

至於另一名確診歐盟機構員工身份，報道指是歐盟理事會（European Council）一名保安團隊成員，初步相信他早前曾接觸比利時一名確診者後受感染。

歐洲疾控中心在3月2日將歐盟公民感染新冠肺炎的風險等級由此前的中級提升為高級，意味歐盟境內疫情正在持續擴散和加劇。歐盟委員會已成立疫情應對小組，全面協調歐盟境內新冠肺炎疫情防控工作。