【新冠肺炎・美國】紐約律師妻兒確診　好友一家五口「中招」

美國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情惡化，全國確診病例增至逾百宗。除了重災區華盛頓州外，人口密集的紐約州也出現感染群，3月4日新增9宗個案，患者主要來自兩個家庭。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）證實州內確診病例增至11宗。一名居於韋斯特切斯特縣（Westchester County）50多歲男子感染新冠肺炎後，妻子、20歲兒子和14歲女子相繼確診。男患者於曼哈頓的律師行工作，兩名子女分別就讀曼哈頓和布朗克斯（Bronx）的學校。

開車送患者前往醫院的鄰居也確診感染。與患者有密切接觸朋友，以及朋友的妻子和三名子女之後也確診患病。目前仍然未知患者感染來源，患者一家參加禮拜的猶太教堂已經關閉。

紐約州確診個案增至11宗。3月4日，紐約市街頭有人戴上口罩。（路透社）

紐約州3月1日確診首宗病例。女患者是39歲醫護人員，2月25日從伊朗返回紐約。衛生部門相信患者在伊朗期間感染病毒。

紐約州3月3日出現第2宗病例，即是居於韋斯特切斯的男患者。患者沒有中國或其他爆發疫情國家外遊紀錄，有可能是社區傳播。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）說，患者在出現呼吸道症狀後到曼哈頓一家醫院就診，並被診斷感染新冠肺炎。