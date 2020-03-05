【美國大選】彭博退出大選　特朗普發文諷刺

美國民主黨初選參選人、前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）由於在「超級星期二」的選舉中表現糟糕，3月4日宣布退出選舉，支持美前副總統拜登（Joe Biden）。美國總統特朗普（Donald Trump）藉機嘲諷他。

特朗普3月4日在Twitter連發數條推文諷刺彭博。特朗普說，矮小的彭博退出了總統大選。「我應該老早就告訴他，他缺乏獲勝的條件，他就可以省下10億美元了。」

特朗普還說，彭博現在要向「昏昏欲睡的拜登陣營」（Sleepy Joe's campaign）投錢，希望挽回顔面，這沒有用。特朗普還稱，這是彭博一生中最糟糕、最尷尬的經歷。

特朗普還調侃說：「矮小的彭博說，『3個月前，我加入總統大選，目的是打敗特朗普，（我敗得很慘！）』」特朗普還指出，彭博終於發現，你無法用錢買下大選！

當天早些時候，彭博在社交媒體Twitter上說，他3個月前宣布參選是為了擊敗現任總統特朗普，如今退選也是為了這個目標。擊敗特朗普要從民主黨內團結一致支持最有可能做到此事的競選人開始，而這個人就是拜登。

擔任過三任紐約市長的彭博2019年11月宣布參加民主黨總統候選人預選。他拒絕接受捐款人捐款，競選經費來源於個人資產，目前已為競選斥資約5億美元。彭博未在最先舉行預選的4個州參與競爭，直接進入3月3日的「超級星期二」預選，但卻只贏得美國海外領土美屬薩摩亞。在當天14個投票的州裏，拜登則是拿下了10個州的勝利。選情的失敗是彭博退出的一個重要原因。