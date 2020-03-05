【美國大選】民主黨初選形勢突變　拜登為何成功翻盤？

美國總統初選風雲突變，前副總統拜登（Joe Biden）「超級星期二」一天翻盤。美國總統特朗普（Donald Trump）、拜登和民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）三足鼎立。唯一可以確定的是，明年入主白宮的總統勢必超過70歲。

3月3日的「超級星期二」結束後，美國18個州份和美屬薩摩亞（American Samoa）已經完成初選。拜登成功在「超級星期二」取下10個州份，桑德斯則贏下另外4州。

根據全國廣播公司（NBC）統計，拜登目前取得527張代表票，桑德斯取得475張，參議員沃倫（Elizabeth Warren）取得48張。

紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）、南本德前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）和參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）分別取得24張、26張和8張代表票，但三人已經退選，並表態支持拜登。

選情形勢大好的拜登3月3日在加州與支持者見面。有支持者高舉前總統奧巴馬的海報。（路透社）

英國廣播公司（BBC）分析稱，拜登2月29日贏得南卡羅來納州初選的首場大捷後，搖身一變成黨內眾望所歸的參選人。同屬温和派的參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）和布蒂吉格相繼退選，支持拜登，造成黨內大整合的局面。

《紐約時報》分析，相比桑德斯的激進主張，民主黨人更傾向拜登是「安全的選擇」，「民主黨人認為，拜登是最安全的選擇，儘管他的風險一如既往。」

英國廣播公司還指出選民的立場，維珍尼亞州選民查爾斯（Betty Charles）投票後，向其他民主黨選民派發黨內動員活動的傳單，上面沒有印上任何民主黨人的頭像或名字，反而是印上特朗普的照片，以大號加粗的字體寫着：「擊敗特朗普。」查爾斯坦言，民主黨此前有超過20名參選人，然而沒有一個人讓她眼前一亮，「但我會以最高的熱誠支持任何最有希望擊敗特朗普的民主黨候選人。」