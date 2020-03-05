【新冠肺炎·美國】郵輪至尊公主號乘客染疫死亡　船上21人現病徵

美國加州一名71歲男子3月4日確診2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）死亡。官員指，死者有機會在乘搭公主郵輪公司（Princess Cruises）的郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）期間感染。據指，船上有21人出現病徵。公司已經要求郵輪返回三藩市（San Francisco）。 「至尊公主號」與之前停泊在日本橫濱港海上隔離的「鑽石公主號」同樣隸屬公主郵輪公司。

加州出現首宗死亡個案，州長紐瑟姆（Gavin Newsom）3月4日宣布進入緊急狀態。（美聯社）

死者2月11日至21日乘坐「至尊公主號」，從三藩市出發前往墨西哥，其後確診感染並病逝。3月4日成為加州首宗死亡個案。疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）指，有機會接觸過患者的62名乘客於船艙接受隔離。

根據郵輪追蹤網站CruiseMapper顯示，「至尊公主號」從夏威夷（Hawaii）的港口出發，正在前往墨西哥。不過船公司已經要求郵輪返回三藩市，預計3月5日返抵。根據公司網站，郵輪最多可以容納2,600名旅客和1,150名船員。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）表示，「至尊公主號」暫時不會在三藩市靠岸，將留在近海地區。他指，船上有11名乘客和10名船員出現新冠肺炎病徵，州政府計劃將檢測試劑盒送到船上進行檢測。另外亦有一名曾乘坐「至尊公主號」的乘客確診，病情嚴重。