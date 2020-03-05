【愛的迫降】朝鮮狠批內容不實　侮辱同族人民

韓星玄彬和孫藝珍主演的韓國電視劇《愛的迫降》最近掀起熱潮，但就引來朝鮮非常不高興。朝鮮外宣媒體《我們民族之間》3月4日不點名批評《愛的迫降》和韓國電影《白頭山：火山浩劫》內容不實，侮辱同族人民。

《我們民族之間》發表文章指，最近韓國當局和電影製作公司發行反共和的電影和電視劇，內容虛假、捏造、荒謬和不當，竭力進行戰略宣傳。文章形容是對同族人民無法忍受的侮辱，認為是不能接受和殘暴的挑釁行為。

文章也批評韓方利用民族分裂悲劇，作用娛樂和牟取暴利，並指享受這些電影和電視劇的人是沒有良心的卑劣敗類。評論雖然未有直接點名批評有關影視作品，但韓媒均指，批評對象是電視劇《愛的迫降》和電影《白頭山：火山浩劫》。

朝鮮外宣媒體「回聲」新聞網站亦發表同類文章，形容製作虛假和充滿詭計，詆毀共和國和激起民憤。

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《愛的迫降》是韓國tvN電視台製作的浪漫愛情劇，由韓國導演李政孝執導。劇集講述韓國財閥繼承人尹世理（孫藝珍飾）因為滑翔傘事故意外降落朝鮮境內，遇上朝鮮軍官利正赫（玄彬飾）的故事。劇集成功還原朝鮮民眾的生活日常和風俗文化，帶出朝鮮核彈和極權政府以外的一面，獲得好評，劇集內容有提到朝鮮經常停電，生活設備較落後，情節也包括部分官員受賄等。

《白頭山：火山浩劫》則由李海準和金丙書執導，河正宇、李炳憲、馬東石、全慧珍和裴秀智等主演。劇情講述韓國為了阻止白頭山進一步噴發，派出軍官潛入朝鮮偷取核武器，將核彈頭放到白頭山，藉核彈爆發對沖白頭山的岩漿爆炸。