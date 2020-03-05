【新冠肺炎】日本橫濱中華街商店收「中國人是細菌」恐嚇信件

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國肆虐，由於疫情最早在中國出現及爆發，造成全球部分地方出現華人受敵視的問題。日本媒體報道，日本橫濱中華街有部分商戶收到不明信件，打開後發現上面寫著「中國人是細菌」、「快點滾出日本」等歧視字句，有商戶已報警。

新型肺炎疫情在日本肆虐，圖為東京街頭戴口罩的民眾（AP）

日本放送協會（NHK）報道，在日本境內「武漢肺炎」疫情蔓延之際，橫濱中華街內部分店舖收到中傷中國人的歧視信件。橫濱市政府表示，這種事不該發生，正在進一步了解事件。

由橫濱中華街餐飲店等業者組成的橫濱中華街發展會合作公會表示，信件是3月3日透過郵寄方式送到部分店家，大小約A4紙，可能是用電腦打字列印，上面用紅色日文字寫上「中國人是細菌」、「快點滾出日本」等歧視字句。

不同店家收到的信件內容完全一樣，郵戳來自東京不同地區，公會認為是惡劣的騷擾行為，已向警方報案。

↓↓↓在橫濱中華街，中華料理餐廳「海員閣」收到的歧視信件↓↓↓

中華街目前受到疫情影響觀光客減少，愈來愈多店家在平常日停止營業或暫時停業，社群網站上不少網友相繼譴責歧視信件，很多留言都力挺中華街。

公會表示，無法容許在這個時候出現這樣的信件，中華街的店家都有努力加強衛生管理，他們會持續努力不會認輸。

橫濱市政府人權課課長吉川正則說，中華街的存在長年支持着橫濱，他對這樣的信件感到遺憾且憤慨，不該出現這種不當的歧視仇恨言論。