【新冠肺炎】意大利確診人數逼近4000宗　法國再多138宗病例

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在意大利近日急速蔓延，當地3月5日的總確診人數逼近4000宗。另外法國同日新增138宗個案，總統馬克龍（Emmanuel Macron），疫情無可避免地在全國擴散。

意大利面對嚴峻疫情，確診病例迅速增長。當局決定全國停課，防止疫情擴散。（AP）

意大利國民保護署5日指，在過去24小時內，當地的確診病例由3089宗，急速增至3858宗，其中再有41人死亡，累計148人喪生。另外亦有414人痊癒個案。

而在近4000宗確診病例中，其中一位病患是北部艾米利亞-羅馬涅（Emilia-Romagna）大區城市皮亞琴察（Piacenza）市長巴比里（Patrizia Barbieri），她表示自己正接受家居隔離，並呼籲大家各司其職，確保市政系統正常運作。

意大利成為歐洲疫情最嚴重的國家，當地教育部長阿佐麗娜（Lucia Azzolina）4日宣布，為應對疫情，政府在聽取專家意見和作出評估後決定，包括大學在內的所有學校全部停課至少到3月15日。

而在鄰國法國，當地5日新增138宗確診個案，令總感染人數升至23人。另外再有3人喪生，全國共有7人死於疫情。