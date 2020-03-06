伊朗啟動國家動員計劃　駐華大使館微博求助

伊朗3月5日宣布累計2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續。同一天，伊朗衞生部宣布啟動國家動員計劃，加強防控疫情。

3月4日，伊朗駐華大使館在官方微博上發文求助，稱目前急缺口罩、呼吸器、手術服、核酸檢測試劑盒、個人防護用品、防護面罩和防護服。（微博@伊朗駐華大使館）

伊朗衛生部部長納馬基（Saeed Namaki）5日說，該計劃將先在疫情嚴重地區開始實施，接下來幾天內擴展至其他地區。根據該計劃，疑似感染者將到醫療機構接受檢測，檢測結果為陽性的病例將被居家隔離，並收到藥物和使用說明。該計劃將包括伊朗全部城市、郊區和鄉村的約1.7萬個衛生中心以及9,000個醫療和臨床中心。

納馬基介紹，本周用於新冠病毒檢測的醫療機構已達22家，預計下周將達到40家。專業醫務工作者將在疫情嚴重的城市出入口設立檢測站。

伊朗駐華大使館在官方微博稱，稱「將珍惜中國朋友的每一分善意，追蹤每一筆善款的流向」。（微博@伊朗駐華大使館）

俄羅斯衛星通訊社3月5日稱，伊朗政府3月5日宣布將關閉大中小學校至3月20日，以應對新冠疫情的暴發。

3月5日，伊朗駐華大使館在官方微博稱，已經收到來自中國的大量資金捐贈。（微博@伊朗駐華大使館）

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）3月4日表示，新冠肺炎疫情幾乎傳播到所有省份。並不點名批評美國提出協助伊朗應對疫情，「如果真的有意伸手援手，就應該撤銷有關藥物的制裁。」

面對醫療物資短缺等問題，伊朗駐華大使館3月4日在官方微博上發文求助，並公布捐贈渠道，稱「將珍惜中國朋友的每一分善意，追蹤每一筆善款的流向」。

大使館還提到，伊朗現在急需醫用口罩、呼吸器、手術服、核酸檢測試劑盒、個人防護用品、防護面罩和防護服。並決定公布捐贈渠道，包括中國銀行總行賬戶名稱為「伊朗伊斯蘭駐華大使館」的帳號作為善款捐贈渠道，同時提供三個物資接收地址。

大批中國網民紛紛在官微留言為伊朗打氣加油，並附上收據，顯示已第一時間向大使館提供的賬號捐款。