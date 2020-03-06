【泰國入境】隔離令為何「彈出彈入」　衞生部與旅遊局「大亂鬥」

泰國政府究竟是否要求香港等地旅客在入境後隔離14天，近日引發一場訊息混亂、「朝令夕改」的風波，一時有泰國官員稱要隔離、一時又有官員稱不用隔離，事實上不單是香港人，就連泰國媒體也摸不著頭腦。 為何短時間內會出現矛盾的訊息？這與泰國政府兩個部門各有不同立場有關，衞生部不止一次主張隔離旅客，旅遊局則一再否定衞生部的論調，加上政府內部未有協調一致立場，出現各說各話的場面。

新型肺炎疫情在全球多國爆發後，泰國也備受困擾，當地3月5日刊憲把6個地方列為疫情高危地區。圖為2月26日泰國曼谷地鐵車廂內，部分民眾戴上口罩防疫（AP）

衞生部官員受訪「公布」隔離令

這次風波引起關注，先是泰國政府3月5日正式刊憲，把中國大陸、香港、澳門等6個地方列為「疫情高危地區」，之後泰國衞生部發言人盧稜（Rungrueng Kitphati）接受路透社採訪「公布」隔離令，表明來自這些地區的所有入境者（包括轉機人士）都要在抵達泰國後自行隔離14天，並向泰國方面提供隔離場所的地址。

盧稜又向路透社提到，從這些地方入境的泰國人或外國人要在家中或酒店隔離，每天向官員報到，官員也可能會主動檢查。隔離令3月6日起實施，如若有人違反，可罰款2萬泰銖（約4947港元）。

3月6日早上仍有不少港人在香港機場準備出發到泰國各地（張美華攝）

隔離令「彈出又彈入」引發混亂

衞生部官員列出隔離令的實施日期與安排，又明確說出罰金金額，但原來卻並非泰國政府內部統一同意的政策，泰國旅遊局不久後就公開否認有隔離令，反指泰國並未對中國及其他地區作出旅遊限制，目前未有正式宣布要求入境者隔離措施。

這場混亂之後繼續「擴散」，各方收到不同訊息，一方面據報有航空公司接獲泰國當局通知，到訪當地的港澳旅客或要隔離14天，但另一方面，香港旅遊業議會則兩度向泰國旅遊局了解，獲告知曼谷政府沒有實施入境者隔離措施。



至3月6日下午，不少赴泰港人表示到達後發現「隔離令」未執行，泰國旅遊局則再次強調，來自香港等地的旅客不用隔離檢疫。

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衞生部長也曾發文「公布」隔離令

其實這場「衞生部向外公布隔離令、旅遊局否認」的戲碼，之前已曾上演，就連泰國當地媒體都高呼很混亂。

該次事件源於泰國副總理兼衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）3月3日在Facebook發文，上傳一張他所簽署的政府公報，顯示泰國把11個地區列為「疫情高危地區」，包括中國大陸、香港、澳門、意大利等，阿努廷同時在帖文內公布，來自這些地區的旅客無一例外要在抵達泰國後自行隔離14天。

但一如這次的風波，這個消息出現後，泰國國家旅遊局便站出來否認阿努廷的說法，局長表示衞生部的規定還需要1至2天時間進一步研究和修改，另一邊阿努廷也刪除帖文，解釋是要多些時間去制訂名單。只是外界沒想到1至2天之後，泰國政府會再鬧出一場類似的風波。

泰國衞生部長阿努廷（前左）3月3日的帖文已曾引發風波，圖為2月初他在曼谷鬧市街頭向民眾派發口罩（阿努廷Facebook）

泰媒：高官之間對抗疫政策不時發放矛盾訊息

《曼谷郵報》便刊出文章，指泰國隔離令的混亂，可能打亂了數以萬計旅客的行程計劃，泰媒《The Thaiger》更指「這已經不是衞生部長阿努廷第一次引來不應有的關注。」

旅遊業是泰國的重要經濟產業，佔GDP將近20%，《曼谷郵報》便指，政府一直不願意實施旅遊限制，擔心令旅遊業雪上加霜，對於抗疫政策，部長與高級官員之間不時發放不同甚至是互相矛盾的訊息。

受到新型肺炎疫情影響，曼谷著名臥佛寺內的遊客寥寥無幾（Reuters）

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