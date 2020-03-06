SpaceX載客上國際太空站　票價或達數千萬美元

美國太空探索科技公司（SpaceX）3月5日宣布一項新的合作計劃，打算於2021年送3名旅客上國際太空站（ISS）。這將是時隔逾10年來再度展開的私人太空旅行。

SpaceX「獵鷹號」火箭2019年4月在佛羅里達州美國太空總署甘迺迪航天中心發射，圖為民眾目睹火箭升空的一刻（Getty）

企業家馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司與美國私人太空站製造商Axiom Space簽署合約，在2021年下半年讓旅客在一名指揮官陪同下，搭乘「龍飛船」（Crew Dragon）進入太空。

Axiom Space行政總裁蘇弗雷迪尼（Michael Suffredini）表示，這趟航程是向赴太空普及化的一道分水嶺，但他並未透露旅程要價多少。

這趟旅程將由SpaceX的「獵鷹9號」火箭（Falcon 9）驅動，單是發射火箭的費用就要6000萬美元（約4.7億港元），加上建造新的太空艙費用，整項計劃造價可能超過1億美元（約7.8億港元）。外國媒體估計，每張票的價格可能達到數千萬美元。

目前有8名太空旅客曾透過「太空探險公司」（Space Adventures）乘坐俄羅斯「聯盟號」（Soyuz）火箭到訪國際太空站。