【新冠肺炎】全球確診個案突破十萬宗　特朗普批出83億元抗疫

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情繼續在全球擴散，截至3月6日，世界各地的確診數目超過十萬宗。其中在美國有至少20個州份出現疫情，總統特朗普（Donald Trump）同日簽署通過83億美元緊急撥款，作為當地抗疫之用。

特朗普原先提出25億美元緊急撥款，不過獲國會「加碼」增至83億美元。（AP）

該筆撥款早前在參眾兩院快速通過，再交由特朗普簽署。他原本計劃6日到阿特蘭大巡視疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）時簽署撥款法案，但他在白宮表示由於中心曾經出現懷疑個案，雖然及後證實是一場虛驚，他決定暫時取消行程，但不排除會在較後時間到訪。

白宮原本建議撥款25億美元，但國會認為款項不足以應對疫情，特朗普多次表示會簽署國會通過的任何撥款法案，最終批出83億美元。他強調，華府正控制當地疫情。

美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計顯示，截至當地時間6日早上，全球共有100329宗確診個案。

另外，受到疫情持續，歐美股市6日再次下滑，道指曾跌大約3%，不過特朗普則認為大家無需恐慌。