美駐突尼斯大使館附近「人肉炸彈」施襲　1死6傷

北非國家突尼斯（Tunisia）首都突尼斯（Tunis）發生自殺式炸彈襲擊，美國駐突尼斯大使館附近有「人肉炸彈」駕電單車駛到一名駐守迴旋處的保安人員附近，並引爆身上炸彈，導致1死6傷，死者是一名警員。政府部門稱這是數月以來最嚴重的襲擊。迄今宣未有組織承認責任。

美國駐突尼斯大使館附近在3月6日發生自殺式炸彈襲擊，造成1死6傷。圖為案發後鑑證人員接報到場工作。（AP）

突尼斯在2011年「阿拉伯之春」後過渡至民主體制期間，發生過一連串由伊斯蘭極端組織宣稱犯案的襲擊。該國2015年11月宣布進入緊急狀態，且延期多次。惟儘管如此，最新一宗的暴力襲擊案還是發生。

是次襲擊發生中午時間，地點位於守衛森嚴的Berges du Lac地區，即美國大使館所在地。爆炸發生在通往大使館的迴旋處，令身在現場的行人及電單車司機為之驚慌。

突尼斯內政部發布聲明指出，「2名人針對通往美國大使館街道的保安巡邏人員發動攻擊。」案中一名52歲警員傷重不治。

半島電視台7月3日報道該國內政部長麥奇齊（Hichem Mechichi）接受記者訪問時稱還有5名警察和1名婦女受傷，目前情況穩定。

美國務院稱對於襲擊感到憤怒以及為有人死亡表示哀傷。它說大使館一名本地僱員受傷，但沒有進一步說明詳情。美國務院正在與當地政府部門合作進行調查。