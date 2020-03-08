【新冠肺炎】中國確認：至尊公主號郵輪有9名中國大陸乘客

中國3月7日確認，已發現多名2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例的「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪上，有9名中國大陸的乘客。

「至尊公主號」是繼「鑽石公主號」（Diamond Princess）出現疫情的郵輪。據中國駐美國三藩士總領館網站3月7日發布的消息，經確認，「至尊公主號」郵輪上有9名中國大陸乘客，總領館正設法了解這些乘客的相關情況。

中國駐舊金山總領館稱，經與美國聯繫確認，「至尊公主號」上有11名中國籍工作人員，乘客中有9名來自大陸的中國公民。總領館已經與船上中國籍工作人員取得聯繫，提醒他們注意加強個人防護。目前，他們健康狀況穩定。

「至尊公主號」郵輪目前停留在三藩士海上，據其所屬的美國公主郵輪公司的資料，船上共有3,533人，包括2,422名乘客和1,111名船員工作人員，來自54個國家和地區。

「至尊公主號」上46接受測試，發現19名船員和2名乘客感染SARS-CoV-2病毒。

據英國路透社7日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）7日表示，他更希望「至尊公主」（Grand Princes）號郵輪的2,400多名乘客和1,100多名船員留在海上，但他會讓其他人決定該郵輪應該在哪裏停靠。

據美國有線電視新聞網（CNN）7日報道，根據美國疾病控制和預防中心（CDC）以及各州和地方政府的數據，美國已有437例新冠肺炎（COVID-19）確診病例。

目前華盛頓州、紐約州、加利福尼亞州及舊金山市均因疫情進入緊急狀態。