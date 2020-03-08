【新冠肺炎】疫情衝擊全球經濟　多國救市措施一覽

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，影響各地經濟。多國採取多種方法應對，當中包括減息及撥出資金等。以下是全球各經濟體的不同措施。

美國

美國聯儲局3月3日宣布減息半厘，眾議院4日通過一項83億美元（約647億港元）法案以應對疫情。有關款項大部分會用於美國本土，當中包括打擊病毒傳播，以及開發疫苗。

中國

中國已撥走1104.8億元人民幣疫情防控資金。人民銀行2月20日降低基準貸款利率，並敦促銀行向受影響公司提供成本低廉的貸款以及減免貸款。

新冠肺炎：中國已撥款1104.8億元人民幣疫情防控資金應對疫情。圖為一名戴上口罩的婦女走過北京街頭。（AP）

日本

日本央行行長黑田東彥3月2日在緊急聲明中表示，將密切監測事態發展，努力穩定市場，並通過市場運作和資產購買操作來提供足夠的流動性。日本政府同時表示，準備採取財政刺激措施，以保護其經濟免受疫情影響。

新冠肺炎：日本央行表示會努力穩定市場。圖為日本街頭的螢幕顯示日經平均指數。（AP）

韓國

政府編列11.7萬億元韓圜（約764.4億港元）的補充預算。這筆款項中，有8.5萬億元用於各個抗疫項目，包括對防疫體系進行改善及升級、支援受疫情衝擊的中、小企型業以及小型工商業公司，還有穩定民生與就業等。其餘3.2萬億韓圜，會用來填補稅收缺口。政府針對疫情「重災區」大邱市和慶尚北道地區，特別撥出6000億韓圜，用來穩定兩地就業情況。

英國

候任英倫銀行總裁貝利（Andrew Bailey）3月5日暗示會與財政部聯手推出財務支援措施，助中小企應對疫情帶來的衝擊。他會在3月16日就任英倫銀行行長。

他暗示有關支援會是由央行以及財務部協調進行，並補充說這些幫助是需要用來「確保病毒引起的衝擊不會對多種形式的活動造成太大的損害，特別是對中小型企業。」他說：「我們將須非常迅速地做到這一點。」

新冠肺炎：韓國政府追加預算以緩解疫情影響。圖為韓國街頭的熒幕顯示KOSPI指數。（AP）

歐洲央行

歐洲央行未有減息，行長拉加德（Christine Lagarde）3月3日在聲明中稱，會密切關注疫情發展及對經濟、中期通脹和貨幣政策傳遞的影響，隨時準備採取適當的針對性措施。

歐盟

路透社引述歐盟官員指出，歐盟給各國政府留出財政餘地，以應對經濟影響。若經濟遭受嚴重打擊，歐盟可能會採取更加一致的刺激措施。歐盟財長3月4日討論後一致認為，病毒對經濟的影響是緊急事件，也是他們無法控制的事件。

新冠肺炎：歐洲疫情最為嚴峻的意大利，該國可能將協助經濟抗疫的措施規模擴增至50億歐元

意大利

在歐洲疫情最為嚴峻的意大利，該國可能將協助經濟抗疫的措施規模擴增至50億歐元（約438億港元）。

意大利經濟財政部長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）早前承諾，向受影響行業提供總值36億歐元的減稅及其他措施。路透社引述消息人士表示，這部分可能增加至45億歐元，或相當於本地生產總值（GDP）的0.25%。

加拿大

加拿大央行（Bank of Canada）3月4日決定減息0.5厘，至1.25厘。央行在聲明指出，疫情爆發之前，全球經濟顯現穩定的跡象，但疫情對愈來愈多國家人們構成重大的健康威脅。行方稱：「隨着病毒傳播，商業及消費者信心會惡化，進一步打擊（商業）活動。」