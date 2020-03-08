【新冠肺炎】特朗普稱不擔心病毒逼近白宮

美國總統特朗普（Donald Trump）上周出席美國—以色列公共事務委員會（AIPAC）的會議，迄3今名與會者被確診感染新冠肺炎（COVID-19）。此外華盛頓特區出現首宗確診個案。當特朗普3月7日被問及是否擔憂病毒逼近白宮，他說自己一點也不擔心。

美國首都華盛頓特區8日宣布出現首宗確診案例，患者被認為是一宗社區傳播病例。病人是一名50多診男子，2月下旬出現徵狀，3月5日求診，8日確診。

總統特朗普7日晚上對記者說，對於疫情愈來愈接近白宮表示並不擔心。他與數名高官都有出席AIPAC的會議。白宮表示沒有跡象顯示他們與受感染的與會者見過面或有任何靠近的情況。

美國的疫情有持續擴大的跡象。美參議員魯比奧（Marco Rubio）3月6日才被媒體引述說，他不認有有可能避免國會山莊出現疫情。他話音剛落，美國—以色列公共事務委員會便對一個會議的出席者表示，至少有2名與會人者確診。來到7日，再有1名與會者確診。

親猶團體會議 群聚感染新熱點？

AIPAC這個親猶太遊說團體在3月1日至3日在華盛頓特區召開會議，逾1.8萬與會者出席。除了特朗普，出席的白宮高層有副總統彭斯（Ｍike Pence)，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），還有參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）以及德州參議員克魯茲（Ted Cruz）。這個會議還有約三分之二的國會議員出席。

這令人擔心，美國有官員及議員可能會感染病毒，變成儼如伊朗政府的「翻版」。

團體在7日發推文，稱6日已電郵各與會者，確認2名來自紐約、已確診感染的與會者，可能在前來華盛頓之前與患者有過接觸。

洛杉磯縣公共衞生部7日發聲明稱，再有一名與會者中招。此人是住在洛杉磯的居民。不過部門聲明並沒提及此人是否在AIPAC受感染，或此人是否在會議前已受感染。

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長福西（Anthony Fauci）在白宮的簡報會上上對此表示，衛生官員已經與2名確診病人聯繫，釐清他們在這段時間曾與什麼人接觸，嘗試確定有多少人可能接觸到病毒。