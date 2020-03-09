【新冠肺炎・意大利】政府果斷「封城」抗疫　國家經濟勢迎難承壓

意大利是2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情最嚴峻的歐洲國家。當局3月8日宣布，封鎖北部及鄰近多個省份。這不但影響該國近四分之一人口，被封鎖的區域更是國內最富有的大城市或旅遊勝地。

意大利為防止病毒擴散，封鎖北部倫巴第大區，以及鄰近地區至少15個省，涉當地約四分之一人口，近1700萬人受影響，預計會實施至4月3日。

倫巴第大區是意大利規模最大、經濟效益最高的地區，佔全國國內生產總值（GDP）五分之一，當中包括金融、經濟及文化重鎮米蘭，以及威尼斯等旅遊勝地。

新冠肺炎：疫情重創意大利旅遊業，圖為2月28日威尼斯一家餐廳，兩名待應在「拍烏蠅」。（AP）

在疫情爆發前，意大利經濟已瀕臨衰退，如今疫情肆虐更是對當地經濟構成沉重打擊。受疫情影響，威尼斯已取消年度嘉年華，直接影響當地旅遊業。

在當地經營兩家酒店的泰亞（Stefania Stea）指出，當地酒店入住率降至僅1％-2％。旅遊官員預計，僅在第二季度，外國遊客就會減少3200萬人，損失74億歐元。

新冠肺炎：意大利3月8日宣布，封鎖北部及鄰近多個省份，圖為當日米蘭市中心大教堂廣場上兩名戴上口罩的旅客。（AP）

「封城」的舉措，無異會令當地經濟雪上加霜。米蘭納維利（Navigli）地區以酒吧及夜生活聞名，在是封城前最後一晚（7日），人們到酒吧喝酒享受最後的自由時刻，他們擔心封城後會失去工作，國家經濟引擎停滯。

位於羅馬的國際社會科學自由大學（Luiss Guido Carli University）商業管理教授卡羅利（Matteo Caroli）預期，若封城措施持續到4月以後，情況會變得系統性，並會有嚴重損害。