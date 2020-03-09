【新冠肺炎】駐朝鮮使館人員隔離近1月後獲准離開

受2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，多國駐朝鮮使館暫時關門，多國使館人員趁機會趕搭「最後一班機」離開。

駐朝鮮使館人員被集中安排在指定建築物內隔離，並只能在有限範圍活動。（Getty）

朝鮮政府稱仍未有確診感染數字，但為了阻止疫情散播傳入，自2月初就公布一系列嚴格措施，包括封鎖邊境強制要求所有外國入境者隔離。而事實上朝鮮把所有在境內的外國人———包括使館人員，都進行隔離檢疫。

這影響多個與朝鮮保持外交接觸的國家，特別是俄羅斯。俄羅斯在2月就因不滿朝鮮的安排作出投訴，包括因封鎖邊境一度讓工人無法回國，有使館人員被安排在沒有熱水的房間等等。

相關限制至3月終於結束，在經過快一個月的隔離後使館人員總算獲得「自由」。瑞典駐朝鮮大使貝里斯特倫（Joachim Bergstrom）在個人Twitter上傳一幅在平壤市中心的自拍照，並寫道：「能夠站在金日成廣場，我從未有這麼開心過。」

朝鮮亦安排一班飛機，在9日接載需要離開的使館人員飛往海參崴，法新社報道指有60多名使館人員乘機離開。目前未知朝鮮會否再安排其他飛機接載餘下的人員離開。

英國駐朝鮮大使克魯克斯（Colin Crooks）在個人Twitter上載正從大使館離開的照片，以及向法國及德國的使館人員道別，稱他會暫時離開朝鮮，但稱英國駐朝鮮大使館會照常開放。