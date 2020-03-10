【新冠肺炎】隔離措施升級　意大利全國「封城」　不能再有夜生活

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）周一（9日）晚透過電視講話宣布，阻止疫情擴散的隔離措施將由原本北部整個倫巴第地區（Lombardy）及14個省，擴大至全國範圍，有關措施還包括禁止公眾集結，當地時間周二（10日）起生效。

足球賽事都要暫停

隔離措施下，民眾除了因為工作、健康或其他緊急情況，一律不可離開所居住地區，全國所有體育活動暫停，包括足球賽事。孔特說，有關措施是為了在疫情下保護社會中最脆弱的一群，「意大利的習俗必須改變，我們的感染和死亡人數正迅速增長，所有人必須為意大利的利益著想而放棄某些東西。現在必須這樣做，只有大家一同努力適應這些更嚴格的措施才可以做到（抗疫）。」

孔特呼籲民眾最好待在家中，「不能再有夜生活，我們再也不允許這樣做，因為那是傳染病毒的場合。」

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意大利周一（9日）新增1797宗確診個案，再創單日新高，累計確診個案達9172宗，死亡人數再多97人，累計463人。該國陸軍參謀長法利納（Salvatore Farina）周日（8日）確診受感染，目前接受隔離，情況良好。

意大利14個省自周日起進行「封城」，全國監獄同時「落閘」，大批在囚人士家屬無法入內探監甚為不滿，在多所監獄外都有示威，至少在8個地方的監獄發生騷亂，部分囚犯試圖越獄，據稱連串衝突造成3死4傷。