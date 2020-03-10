【新冠肺炎・美國】多名議員自我隔離　最少兩人曾接觸特朗普

美國一名2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診患者曾出席保守派政治行動會議（Conservative Political Action Conference）。國會大廈的主治醫生3月9日指，多名國會議員曾接觸患者。其中有議員周末曾與總統特朗普（Donald Trump）在海湖莊園（Mar-a-Lago）出席活動。

有民主黨眾議員的辦公室3月9日貼出告示，指在疫情下會面時不會握手。（美聯社）

曾在會議接觸患者的參議員克魯茲（Ted Cruz）和眾議員戈薩（Paul Gosar）3月8日宣布進行自我隔離。克魯茲指，近兩周前在會議上與患者接觸，未來數日將留在家中隔離。戈薩則指，自己和三名職員正在自我隔離，辦公室亦會關閉。民主黨眾議員布朗利（Julia Brownley）也表示會自我隔離。

患者接觸者眾議員格茨（Matt Gaetz）周末與特朗普到海湖莊園出席活動，3月9日再在奧蘭多（Orlando）與特朗普出席籌款活動，獲邀乘坐空軍一號返回華盛頓。格茨表示，空軍一號起飛時，收到幕僚長的電話，發現格茨曾接觸患者。格茨通知特朗普私人助理麥肯蒂（John McEntee），獲安排在機上隔離。

同樣接觸過患者的眾議員科林斯（Doug Collins）3月6日在特朗普出發到亞特蘭大（Atlanta）視察疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）時，曾與對方握手。

白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）表示，特朗普未有接受病毒檢測，因為總統未曾與患者有長時間的密切接觸，亦未有任何徵狀。他指，特朗普健康狀況良好，醫生將繼續密切監察。