【新冠肺炎・意大利】國內死亡率達5%　全因人口老化？

意大利的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，累計確診個案直逼一萬大關。根據衛生部門3月9日公布，全國確診個案增至9,172宗，死亡個案增至463宗。意大利目前的死亡率達5%，比起全球平均死亡率3.5%高。到底為什麼意大利的死亡率特別高？

意大利宣布將封城措施擴展至全國。3月10日，羅馬著名景點特雷維噴泉變得冷清。（路透社）

根據政府數據，確診和死亡個案集中在倫巴第區（Lombardy），分別有逾5,000宗和333宗。艾米利亞－羅馬涅區（Emilia-Romagna）、威尼托區（Veneto）等均有出現死亡個案。衛生部門指，死者平均年齡為81歲，大部份有長期病患。

意大利死亡率特別高的其中一個原因與人口老化有關。根據歐盟統計，意大利幾乎是歐洲人口最老的國家。歐盟成員國中，意大利的年輕人人口比例是最少，65歲以上的長者比例最多，2018年達22.6%。意大利年齡中位數為45.9，比起歐盟42.8的年齡中位數高，亦在歐盟中僅次德國。

國家衛生研究所指出，58%的新冠肺炎死者為80歲以上，31%為70多歲。研究所首席流行病學家雷扎（Giovanni Rezza）解釋，如果根據不同年齡層計算，意大利的死亡率與中國的死亡率差不多，甚至更低。

雷扎同時提出，意大利死亡率較高另一個原因在於現時的檢測政策。意大利迄今已經為約5.4萬人進行檢測，但只是注重為高危地區有明顯徵狀和已知接觸的人士進行檢測，意味很多帶有病毒但只有輕微甚或沒有徵狀的人士未有接受檢測。