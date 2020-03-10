【新冠肺炎】伊朗再增881確診累計突破8千宗　死亡人數升至291

2019冠狀病毒病（COVID-19）在全球多國繼續蔓延，伊朗衞生部3月10日宣布，伊朗在過去24小時再錄得超過800宗新確診病例，累計個案超逾8000宗。

伊朗衞生部發言人透過國營電視台宣布，當地再增加881宗新確診病例，令累計病例升至8042宗，死亡個案則增加54人，令總體死亡人數升至291人。

伊朗正面對嚴峻疫情，外界並擔心當地醫護人員裝備不足的問題（美聯社）

伊朗成為中東地區內的疫情重災區，病例不斷攀升外，當地多位政界重要人物也相繼染疫，包括第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）、負責女性和家庭事務的女副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）等。

為了避免病毒進一步輸出國外，伊朗民用航空組織（Civil Aviation Organization）3月8日已發布聲明指出，會暫停該國所有來往歐洲目的地的航班，直至另行通知。

在面對嚴峻疫情下，當地也祭出其他特別措施，例如伊朗司法機構首長雷伊西（Hojatoleslam Ebrahim Raeisi）表示，作為預防新型肺炎措施的一部分，讓全國約有7萬名囚犯獲准「暫時放假」，可以離開監獄。