【新冠肺炎・美國】全國確診破千　華盛頓州：料5月增至6萬人染病

美國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續擴大，全國確診人數超過1,000宗，遍佈36個州。疫情最少造成30人死亡，新澤西州首次出現死亡個案。

華盛頓州成為美國疫情的重災區，州長英斯利表示相信受感染的數字遠較已確診的為多。（Getty）

根據美國霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數字，目前全國確診患者達1,020人。疫情已造成30人死亡，其中24人來自華盛頓州。

華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）表示，相信目前有很多未有出現症狀的人沒做病毒測試。目前州內有100多人確診，但英斯利指出實際可能有接近1,000人受感染。

英斯利表示，若疫情持續擴散，感染數字將出現爆發增長：「若現在有1,000人受感染，再過7至8周，在華盛頓就要有6.4萬人受感染。」

停靠加州奧克蘭港的「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪，目前有約400人已下船，包括20多人需要直接送院。

約230名加拿大乘客下船後，獲加拿大政府安排包機，接送回國。而有約150名居住加州的旅客下船後，已前往特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）接受隔離。