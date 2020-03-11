【新冠肺炎】意大利醫療用品短缺　前線醫生被迫選擇先救誰

意大利的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，最新累計確診個案已經破萬。《歐洲政治周報》網站3月9日報道，重災區倫巴第區（Lombardy）床位和醫療用品短缺，醫生被迫作出艱難的選擇，決定哪些患者可以獲得最適切的治療。

3月10日，意大利北部布雷西亞一間醫院外設置帳篷和其他應急設施，簡化醫療程序。（美聯社）

倫巴第區（Lombardy）是意大利疫情爆發的中心地帶。地區雖然富裕，但床位和醫療用品短缺，迫使醫生做出愈來愈艱難的選擇。倫巴第目前還有大約900張床位供需要深切治療的患者使用。但在貝加莫（Bergamo）、洛迪（Lordi）和帕維亞（Pavia）等地區，醫院床位使用「接近飽和」。

由於沒有迹象表明疫情何時出現大爆發，意大利前線的麻醉師和醫生被要求在醫療資源緊缺時，向患者嚴格分配呼吸機和病床的使用機會。目前的指令是把稀缺資源留給生存機會最大的病人。意味優先考慮年輕的、其他方面健康的患者，而不是年齡較大的患者或有病史的患者。

米蘭（Milan）一間大型醫院的醫生表示，「事實上，我們不得不選擇（治療哪些人），作出選擇的重任或將交由前線的個別醫護，他們或會發現遇到道德問題。」

「我們不想歧視（任何病人），」麻醉師兼意大利麻醉、鎮痛、康復與深切治療協會道德委員會主席里喬尼（Luigi Riccioni）表示，「我們知道，與健康人相比，極其脆弱的病人無法忍受一些治療手段。」

里喬尼參與撰寫新冠肺炎患者優先處理原則的醫院指南。他表示，想確保醫務人員「在艱難的倫理抉擇面前不感孤單」。

倫巴第福利委員會委員加勒拉（Giulio Gallera）表示，前線醫生的壓力愈來愈大。他看到有醫生因為醫院的嚴峻形勢而當場大哭。他說：「他們擔心，由於需求超過醫療資源能夠承載的範圍，他們無法為所有人提供所需的護理。」

意大利《晚郵報》（Corriere della Sera）刊登一篇文章中，貝加莫一間醫院的麻醉師接受訪問時，想起戰時分流的場景，年老患者被安排在路邊。他稱，「這個選擇是在一個用於大規模活動的急診室裏做出，只有新冠肺炎患者。如果一個人的年齡介乎80至95歲，有嚴重的呼吸衰竭，他可能活不下去。」

在克雷莫納（Cremona）一間醫院工作的麻醉師里喬（Mario Riccio）說，「先到先得」的原則已經被拋棄。