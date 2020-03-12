【新冠肺炎】華府官員：中國初時處理疫情不當　令全球損失兩個月

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情在全球持續爆發，確診個案突破12萬宗，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）3月11日認為，中國在疫情初期的處理方式導致全球或損失兩個月時間。

美國國家安全顧問奧布萊恩（右二）認為，中國在處理新型肺炎的方式本應可以做得更好。（Reuters）

奧布萊恩出席一個智庫活動上發言，稱中國一開始應對疫情不力，包括阻止知情醫生發放消息，以圖隱瞞疫情，令全球損失兩個月時間面對疫情。他認為，華府如果在該兩個月內可以取得病毒的基因排序，並獲中國的合作，以及有世衛（WHO）及美國疾病控制與預防中心（CDC）專家團隊到當地，相信疫情不會在中國及全球發展到現在的模樣。

新型肺炎疫情在中國以外不斷擴大，意大利的病例突破1萬宗，伊朗亦有9000人確診，韓國的確診數目迫近8000。而在美國都有過千宗個案、遍及36個州份，當中華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）表示，相信目前有很多未有出現症狀的人沒做病毒測試。目前州內有100多人確診，但英斯利指出實際可能有接近1,000人受感染。

英斯利表示，若疫情持續擴散，感染數字將出現爆發增長：「若現在有1,000人受感染，再過7至8周，在華盛頓就要有6.4萬人受感染。」