【新冠肺炎】特朗普擬宣布疫情為國家災難　稱動用一切資源應對

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續擴散，美國錄得超過1100宗確診個案，消息指總統特朗普（Donald Trump）有意將疫情到為國家災難。

特朗普表示政府會運用一切資源抗疫。（Reuters）

路透社3月11日引述消息人士報道，一旦新型肺炎疫情被列為美國的國家災難，政府可以啟動史塔福法（Stafford Act），為聯邦政府撥出最多400億美元作為緊急抗疫資金。

特朗普其後於Twitter留言，感謝華府應對新型肺炎的官員不眠不休地應對疫情，稱當地有世上最好的醫療系統和專家，認為大家合作就可以戰勝疫情。他亦提到，白宮準備動用聯邦政府一切權力處理新型肺炎問題。

I am fully prepared to use the full power of the Federal Government to deal with our current challenge of the CoronaVirus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020

他同日較早時下令勞工部長採取措施，增加防護口罩供應，惟他預計醫護人員可能面對防護口罩不足的情況。

特朗普會在當地時間11日晚上9時就疫情發表演說，內容包括對歐洲的旅遊限制、刺激經濟和衛生保障等。其中在經濟方面，他表示政府會向小型企業提供大量貸款，但強調如果疫情可以早日控制，華府就不會推出刺激措施。