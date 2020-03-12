【新冠肺炎・伊朗】第一副總統確診　兩部長也「中招」

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在伊朗肆虐，造成累計354人死亡。法爾斯通訊社（Fars）3月11日報道，第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）和兩名內閣成員確診。

伊朗副總統辦公室2月28日公布的相片顯示第一副總統賈漢吉里出席會議。（美聯社）

賈漢吉里近日未有在高層會議露面，早前已經有報道指賈漢吉里確診。另外兩名確診的內閣成員分別是文化遺產、旅遊和手工業部部長穆內桑（Ali Asghar Mounesan）和工業礦業貿易部部長拉赫馬尼（Reza Rahmani）。官方未有證實消息。

伊朗政府有11名副總統，其中一名副總統卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）早前已經確診。她在Twitter發文指，伊朗面對制裁和精神恐怖主義，外界將伊朗描繪為疫情重災區，指控德黑蘭低估數字等便是證據。她也表示自己已經康復。

In midst of #COVID-19 outbreak, #Iran faces sanctions & psycho-terrorism. They portray Iran as corona epicenter, accuse us of undercounting, count afflicted officials as proof. Reality: Numbers are clear, thank God I’m back in my office. Wishing well for all afflicted officials! pic.twitter.com/1APXW9WtoS — Massoumeh Ebtekar (@ebtekarm) March 11, 2020

中東爆發疫情至今已經有逾萬宗個案，大部份來自伊朗，或是從伊朗返國。伊朗國內已經有逾9,000宗確診個案。伊拉克、埃及和黎巴嫩也錄得死亡個案。