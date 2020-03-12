【新冠肺炎】杜特爾特將接受病毒檢測　財長等多名政要已隔離

菲律賓總統府3月12日宣布，由於數名菲律賓內閣官員接觸到2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診患者並進行自我隔離，菲律賓總統府12日會關閉消毒，謝絕僱員和訪客到訪，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）亦會接受病毒檢測。

2019年10月22日，菲律賓總統杜特爾特參加日本德仁天皇登基儀式期間，因身體不適提前回國，一度引發輿論熱議。（AP）

菲律賓總統發言人班尼洛（Salvador Panelo）12日指出，總統杜特爾特與其特別助理、參議員克里斯托夫（Christopher Bong Go）將接受新型冠狀病毒檢測，以確保他們身體狀況能夠繼續執行政府職務。

班尼洛稱，雖然杜特爾特沒有出現任何新冠肺炎病徵，但仍選擇接受病毒檢測。

此前，因接觸到新冠肺炎確診患者，菲律賓財政部長多明格斯（Carlos Dominguez III）、交通部長圖加德（Arthur Tugade）等多名閣員和參議員已採取自我隔離措施。其中，多明格斯上周曾與確診患者握手，目前沒有出現任何症狀。

兩名參議員3月5日在國會委員會一個有關教育改革的聽證會舉行期間，曾經接觸一名專家證人，這人6日證實確診感染新冠病毒，而他的妻子正是因染上新冠病毒，在11日病逝的確診患者。兩名參議員目前已經自我隔離。