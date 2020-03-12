【新冠肺炎】湯漢斯與妻子同在澳洲感染新冠肺炎

著名影星湯漢斯（Tom Hanks）3月11日在Twitter表示，他與妻子Rita Wilson在澳洲感染了2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。

63歲的湯漢斯與妻子正身在澳洲，他正在當地為一部講述貓王皮禮士利（Elvis Presley）生平的電影進行籌備工作。

湯漢斯在Twitter表示，「我們感到有點累，我們就像感冒了，身體有些疼痛。Rita則感到有些寒意，而且輕微發燒。」「我們接受了新型冠狀病毒測試，結果證明是陽性反應。」

他指出，會按照公共衛生和安全要求，持續為病情進行測試、觀察和接受隔離，並稱會繼續向外界更新他們的最新狀況。

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該部講述貓王皮禮士利生平的電影原定3月16日開拍，由澳洲導演Baz Luhrmann執導，湯漢斯在片中飾演貓王的經理人角色，在1950年代一手將貓王培養成為明星。

電影公司華納兄弟（Warner Bros.）發表聲明指，「公司職員的健康和安全仍然是我們的首要關注事項，我們正在採取預防措施，以保護為公司在全球進行製作的每個人。」

截至3月11日，澳洲有超過120宗新冠肺炎的確診病例。