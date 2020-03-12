【中美角力】最大公共退休基金投資中國軍工企業　白宮顧問表關注

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）3月11日表示，美國「正在考慮」美國加州公職人員退休基金（CalPERS）對中國軍工企業的投資情況。該基金是美國最大的公共退休基金。

路透社3月12日報道，奧布萊恩11日在華盛頓的智庫傳統基金會上說，特朗普（Donald Trump）政府「正在考慮」CalPERS對中國軍工企業的投資情況。CalPERS是美國最大公共退休基金，為160多萬加州公共僱員、退休人員及其家人管理退休金等。

奧布萊恩（右）是美國國家安全顧問，2019年9月上任（Reuters）

奧布萊恩：涉及安全問題

「這是我們正在考慮的事情，」奧布萊恩在保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）回答一個問題時說到，「對美國投資者來說，這涉及到安全問題。」

他又稱「CalPERS的一些投資政策非常令人擔憂」及「有些人要靠退休金養老，把這些資金投向並不遵循通用會計準則（GAAP）、報告要求也不同於美企的公司，是很可怕的。」

美國共和黨眾議員班克斯（Jim Banks）2月呼籲加州開除該基金的華裔投資總監孟宇（Yu Ben Meng），稱其與中國當局維持「長期且融洽」的關係。班克斯還質問該基金在中國企業的投資。

班克斯去函加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）寫道「最起碼我認為，理應徹底調查一下孟宇與中國共產黨的關係，並比較CalPERS對中國企業的投資在他2008年受僱前/後有何差別。」。

為遏制新冠病毒疫情，美國總統特朗普3月11日在白宮橢圓形辦公室就新冠病毒疫情對全美國發表電視講話，宣布從星期五（13日）午夜開始，30天內禁止美國與除了英國之外的歐洲國家的旅行。（AP）

根據CalPERS網站，孟宇在中國出生，具有美國公民身分。他曾兩度受僱於CalPERS，第一次從2008年起；第二次則從2019年1月開始，擔任投資總監管理4000億美元的投資。網站資料顯示，在那兩段受僱期之間，孟宇曾在中國國家外匯管理局任職三年。

不過CalPERS的行政總裁弗羅斯特（Marcie Frost）透過聲明稿為孟宇辯護，稱「這是對美國公民的不道德指控。我們全力支持我們的投資總監，他是帶着出色的國際聲譽來到CalPERS。」