【新冠肺炎・美國】美疾控中心總監：部分流感死者或死於新冠肺炎

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在美國發展迅速，惟美國疾病預防及控制中心（CDC）指出該國存在誤診，一些流感死者實際可能死於新冠肺炎。

美國國會眾議院監督委員會3月11日就新冠肺炎疫情舉行聽證會。在聽證會上，美國疾病預防及控制中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）承認，在美國，確實有一些「流感」死者實際感染的可能是新冠肺炎。

其間，眾議員羅達（Harley Rouda）直接發問：「在沒有檢測試劑的情況下，是否存在這種可能性，那些容易感染流感的人，也許在實際感染了何種病毒這事上，被錯誤地歸類了？是否很有可能，他們實際感染的是新冠肺炎？」

雷德菲爾德回應說：「標準的做法首先是進行流感檢測，如果他們得的是流感，檢測會呈陽性。」

羅達追問說：「但那僅僅是在他們被檢測了的情況下。如果他們沒被檢測過，我們就不知道他們到底感染的是什麼。」

雷德菲爾德回答說：「沒錯。」

羅達說：「好吧。那如果有人死於流感，我們是否會做屍檢，看看他得的到底是流感還是新冠肺炎？」

雷德菲爾德說：「疾控中心針對肺炎死亡病例有一個監測系統。這系統並不覆蓋每個城市、每個州、每家醫院。」

羅達追問道：「所以，在美國，人們可能表面上是死於流感，實際上卻可能死於新冠病毒，對吧？」

雷德菲爾德回應說：「迄今在美國，一些病例的診斷情況確是如此。」

根據美國疾控中心官網所公佈的數據，美國平均每年有3,000萬人呈現季節性流感症狀，其中大概有1,400萬人次因此求醫，當中因此而住院者則每年不一。以過去十年為例，2011年-2012年流感季住院人次最少，約為14萬人；2017年-2018年流感季住院人次約為81萬。死因被診斷為季節性流感的病例，則每年從約1.2萬人至6.1萬人不等。

美國疾控中心預估，從2019年10月1日至2020年2月29日，今年的季節性流感已經在美國造成3,400萬至4,900萬人感染，其中約1,600萬至2,300萬個就醫案例與流感相關，相關住院人次約為35萬至62萬，死亡病例則約為2萬至5.2萬。