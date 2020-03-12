【新冠肺炎】旅客大減歐洲被迫照飛「幽靈航班」　歐盟鬆綁

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴重打擊航空業，客運需求大減。不過歐洲的航空公司受制歐盟的「用進廢退」（use-it-or-lose-it）規則，即使沒有乘客也被迫照飛「幽靈航班」（ghost flights）。業界也對此表達不滿，歐盟3月10日同意暫時鬆綁。

疫情導致航班需求大減。德國漢莎航空3月7日宣布削弱最多一半航班。（美聯社）

根據歐盟的規則，不論規模大小，航空公司都能享有公平待遇，可以降落在歐洲較大的機場。不過如果一年內使用次數少於獲分配升降時段的80％，或會於來季失去時段，向競爭對手拱手相讓。

因此，即使航班沒有乘客，而且浪費燃油，航空公司亦會照飛「幽靈航班」。雖然英國已經脫歐，但仍然受制歐盟規則，直至2020年底。英國的航空公司包括維珍航空（Virgin Atlantic）亦要繼續執飛幾乎空無一人的航班，該企業之前公開要求歐盟暫停實行該規則。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布暫停實行「用進廢退」規則。她指，歐盟委員會將迅速推動立法，在客運減少的情況下，讓航空公司較容易保留升降時段，形容措施不但有助業界，也有助環境。歐盟未透露暫停實行規則的期限。

疫情下，多國實施旅遊限制，導致航班需求大減。國際航空運輸協會（International Air Transport Association）估計，疫情導致業界損失1130億美元。