【新冠肺炎】意大利新增2千多宗確診　羅馬教會破天荒關閉教堂

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，羅馬天主教會周四（12日）宣布，因應疫情下令關閉市內所有教堂，估計有超過900多間教堂受影響，這亦是近代史無前例之舉。

受到疫情影響，教宗方濟各取消公開活動，改為在網上直播。（Reuters）

梵蒂岡早前於周二（10日）已宣布，著名的聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）和聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）關閉至4月3日，並表示教區內的天主教徒不必在周日和聖日參加彌撒。

截至周四，意大利新增2651宗確診，累計15113宗確診個案，死亡病例再多189宗，累計共1016人不治。外長迪馬約（Luigi Di Maio）說，當局早前在北部採取的封城措施有效，這些地區已經無新確診個案，絕大部分國民都遵守封城令，又稱希望意大利會是第一個克服緊急情況的國家。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）周三（11日）宣布將抗疫措施再升級，下令國內的所有店舖，除超級市場、食品店及藥房之外，全部必須關閉。

孔特透過電視講話稱，國內的所有店舖都須要關閉，只有超級市場、食品店及藥房除外，而企業亦必須關閉除對生產必要以外的所有部門。孔特說：「我們將在幾周內得知這些巨大努力的成果。」

當局亦下令關閉髮型屋、美容院、酒吧及餐館，至於公司的員工食堂如能保證客戶之間的距離至少有1米，則仍可繼續開放。

（綜合報道）