【新冠肺炎】美確診1663個案41人亡　彭斯料有數千人感染

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情正在席捲全球，美國的局勢正在迅速惡化，截至3月12日21時，美國的確診病例數已達到1,663例。死亡病例達41例。

美國已有31個州以及首都華盛頓都已進入緊急狀態。

進入緊急狀態31些州分別是，華盛頓州（442例確診病例，31例死亡病例），加州（221例確診病例，4例死亡病例），紐約州（328例確診病例），麻省（108例確診病例），夏威夷州（2例確診病例），科羅拉多州（45例確診病例），俄勒岡州（24例確診病例），猶他州（5例確診病例），佛羅里達州（35例確診病例，2例死亡病例），肯塔基州（10例確診病例），密歇根州（2例確診病例），印第安納州（13例確診病例），北卡羅來納州（15例確診病例），伊利諾伊州（32例確診病例），俄亥俄州（5例確診病例）、馬里蘭州（12例確診病例），新澤西州（29例確診病例，1例死亡病例），羅得島州（5例確診病例），新墨西哥州（3例確診病例），阿肯色州（6例確診病例），路易斯安那州（19例確診病例），亞利桑那州（9例確診病例），賓夕法尼亞州（22例確診病例），佛蒙特州（2例確診病例），蒙大拿州（1例確診病例），特拉華州（3例確診病例），康涅狄格州（5例確診病例），威斯康星州（8例確診病例），艾奧瓦州（16例確診病例），田納西州（18例確診病例）以及維珍尼亞州（18例確診病例）。

與此同時，美國副總統彭斯（Mike Pence）3月12日在接受美國媒體採訪時預計，美國還將有數千病例出現。此外，他還表示，新冠病毒肺炎比流感更加致命。