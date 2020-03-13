【印尼口罩・新冠肺炎】暫時禁止出口　直至本地供應充足為止

英媒3月13日報道，印尼為保本地供應，當天宣布暫時禁止口罩出口。 印尼貿易部長阿古斯（Agus Suparmanto）向記者表示：「在2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續之際，我們將發出臨時的口罩產品出口禁令，以滿足國內行業和消費者的需求。」

圖為3月11日在印尼雅加達一個市場內，人們在排隊購買口罩及手部消毒液。（AP）

阿古斯表示，禁令會持續到政府對本地供應充足的情況感到滿意為止。

印尼國內跟不少國家和地區一樣，有民眾囤積口罩及手部消毒液等產品的情況，該國部分地方相關產品價格上升。

印尼國內需求突然增加，但供應可能會追不上。印尼的廠商都有增產，但它們可能將會面對原料不足的問題。Indonesian Medical Equipment Association（暫譯「印尼醫療設備協會」）執行董事Ahyahudin Sodri指出，該國有7個主要口罩生產商，「這些公司已將產出加大50%至70%。」然而即使如此，該國需求增加100%，廠商在滿足市場需求方面有困難。Ahyahudin Sodri亦指：「我們已拒絕一些海外訂單，因為我們在集中應對本地需求。」

印尼廠商PT Hadtex的代表Billy Hidjaja指出，當地生產商亦面對原材料短缺的問題，因為它們部分自中國進口。他說中國在減少對外其他國家，包括印尼出口這些材料，以應對內部需求。他說有六成原材料都來自中國，但廠方現有庫存僅夠用於未來數月生產。

印尼迄今有34宗確診個案，當中1人死亡，另有2人已痊癒。