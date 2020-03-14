【新冠肺炎】世衛：歐洲現成「震央」　難以預測疫情高峰期

俗稱武漢肺炎2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情從中國蔓延至歐美等地，世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月13日表示，歐洲已經成為疫情「震央」，呼籲各國採取抗疫措施。

意大利成為中國以外的新型肺炎重災區，當地在3月13日死於疫情的人數急升25%，至今有1266人喪生。而全國的「封城令」亦踏入第4日。（Reuters）

譚德塞指，目前歐洲每日的確診數目比中國高峰期更多，並指全球死於疫情人數突破5000，他形容這是一個「悲劇里程碑」。而世衛新興疾病部門代理主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，現時無法估計疫情何時在全球到達高峰期，但希望愈早愈好。

對於全球多國決定停課及加強出入境管制等，譚德塞認為這些措施雖有助抗疫，但強調需要與增加檢測、追蹤感染來源及隔離措施多管齊下才有效，並呼籲各國不應對疫情爆發抱事不關己態度。世衛衛生應急方案執行主任瑞安（Mike Ryan）則認為，民眾保持社交距離雖可減慢病毒擴散，令醫療系統可以控制疫情，但指這並非靈丹妙藥，亦無法完全消滅疫情。

譚德塞亦稱世衛準備推出一個團結應對計劃，包括容許民眾和組織為醫護人員協助眾籌口罩、手套、防護服，以及診斷工具和研發疫苗等。