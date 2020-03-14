【新冠肺炎】加拿大總理須隔離14天　杜魯多戶外記者會公布新措施

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）妻子蘇菲（Sophie Grégoire Trudeau）確診患上2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。他在3月12日公布會自行隔離2周，期間他在官邸工作，並在13日公布提振該國經濟的措施。

杜魯多表示自己「感覺良好」，自己沒感染徵狀，毋須做病毒測試。他說蘇菲情況也「不錯」。他說妻子基本上是有溫和、類似感冒的徵狀。她休息很多。

政府12日發布的聲明亦指杜魯多健康良好，沒有徵狀。作為預防措施以及聽從醫生建議，他將會接受進行14天的隔離。因為他沒徵狀，他按照醫生建議，在這個階段將不會接受測試。根據相同原因，醫生稱最近跟他有接觸的人都沒有風險。

政府稱他在12日起進行隔離，14天內繼續全面履行其總理職責，包括在其宅邸外出席戶外記者會，稱政府會在未來數天公布一個大型財務刺激方案。

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加拿大為緩和疫情對國家經濟的影響，央行14日宣布減息0.5厘。除了央行在9天內第二度減息，政府亦宣布動用100億加元向商界提供信貸支援。 加拿大央行行長波洛茲（Stephen Poloz） 及財政部長莫爾諾（Bill Morneau）在宣布有關措施時，是聯袂出席新聞發布會，這是加拿大前所未見的情況。

路透社14日引述直接的知情人士稱，杜魯多政府正在醞釀一個數以十億美元計的計劃，用以支持最受疫情打擊的行業，例如航空業。計劃亦將會讓省政府採取行動支持家庭、在職人士以及僱主。

圖為3月13日加拿大總理杜魯多因妻子確診患上新冠肺炎而須自行隔離14天。（Reuters）

除了經濟措施，加拿大對該國公民提出建議，呼籲不要進行非必要的出國行動、政府會讓一些國際線客機航班集中在幾個機場升降，此外政府宣布在6月底前，禁止載有逾500人的郵輪泊岸。

加拿大國會將會休會、魁北克自16日起停學兩周，以及馬尼托巴（Manitoba）則自3月26日起停課3周。此外所有博物館14日都關閉，直至另行通知。

該國相較12日增加19個確診個案，令整體個案增至157個，當中包括1個死亡個案。加拿大10個省中有7個出現新冠肺炎。