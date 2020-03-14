【新冠肺炎・美國】特朗普：中國提供的數據幫助美國抗疫

美國總統特朗普（Donald Trump）在3月13日記者會上表示，中國提供的數據幫助了美國抗擊新冠病毒疫情。

這番話是13日下午特朗普在白宮發表講話時正式宣布「國家緊急狀態」期間說的。

他說，宣布美國進入緊急狀態，讓美國聯邦政府全力投入到抗擊新冠肺炎疫情的努力中。這項舉措將釋放500億美元資金，幫助各州和地方政府應對疫情。

特朗普承認美國疫情「可能會變糟」，「未來8周時間非常關鍵」。他說，美國將通過公私合作的方式提升新冠病毒檢測能力，但他不會為疫情早期美國病毒檢測遲緩「承擔任何責任」。

就日前宣佈的對除英國外歐洲國家公民赴美的旅行限制措施，特朗普表示，他正在考慮將疫情加重的英國納入其中。

特朗普說，他已要求美國能源部購買大量原油以增加戰略石油儲備，並表示聯邦學生貸款利息已被免除直至另行通知。

美國國家過敏症和傳染病研究所主任福西在記者會上表示，目前無法判斷美國疫情的轉捩點何時出現。

美國疾病控制和預防中心（CDC）最新數據顯示，截至13日下午，美國累計新冠肺炎確診病例1629個、死亡個案41個。美國首都華盛頓和46個州已出現確診病例，其中華盛頓州、紐約州和加州疫情較為嚴重。