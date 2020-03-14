【新冠肺炎】美眾議院將表決法案　擬加大失業救濟及有薪假

美國民主黨與白宮已就立法讓民眾免費接受冠狀病毒測試以及向受疫情影響人士提供有薪病假達成協議。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣布這協議數小時後，總統特朗普（Donald Trump）亦在Twitter發文，呼籲共和黨人支持這個新冠肺炎援助方案。

美國的新冠肺炎援助方案獲得總統特朗普（右一）公開支持後，朝獲得全院通過邁進一步。圖為他3月13日在白宮玫瑰園出席記者會，包括副總統彭斯（右二）在聆聽他說話。（AP）

佩洛西預期在美國時間13日晚上讓眾議院就法案進行投票。法案通過後，美國僱主將須被指接觸到病毒的員工，或是因疫情而在照顧兒童方面出現困難的人提供2周緊急有薪病假。州份的醫療補助（Medicaid）金額亦會增加，不過較民主黨原先建議的少。

方案中的措施亦包括擴大安全網計劃，協助人們應對經濟不景的情況，包括避免低收入戶學童因學校關閉、未能返校用餐以致缺乏食物。方案亦包括加大失業救濟金以及提供食物券。

特朗普表態支持法案，結束外界對於他會否在最後一刻拒絕為它背書的疑慮。佩洛西與美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）過去1周都在就方案密切接觸。特朗普在同日較早時曾暗示未準備好就此達成協議。然而《華爾街日報》引述白宮官員稱，特朗普與姆努欽在13日晚上檢視法案詳情後，最終決定予以簽核。

法案在眾議院獲得通過後，下一步會送交參議院表決。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）已取消下周的休會，以便參院為應對疫情而工作。