【新冠肺炎・最新疫情】馬來西亞急增190宗　意大利病例突破2萬

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國、日本等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

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重點報道：

意大利（Italy）：意大利截至3月14日的確診人數升破2萬宗，當地的確診病例由上一日的17660宗，增至21157宗。新增175人不治，累計死亡人數1441人，升幅近一成四。另外有1966人康復，1518人接受深切治療。

意大利衞生部副部長西萊里（Pierpaolo Sileri）3月14日在Facebook宣布，他確診感染新型冠狀病毒，病毒檢測結果呈陽性。他之前已開始自我隔離。

意大利衞生部副部長西萊里現年47歲（facebook@Pierpaolo Sileri）

意大利3月13日新增2,547宗確診個案，增至17,660宗。死亡個案增加250宗，創單日新高，累計1,266宗。其中有1328人仍然接受深切治療，另外有1439人康復。

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西班牙（Spain）：西班牙3月14確診個案增至6,250宗，死亡病例升至193人。首相桑切斯（Pedro Sanchez）3月14日宣布，受到疫情影響，當地進入為期15天的緊急狀態。另外，桑切斯的妻子貝戈尼婭（María Begoña Gómez Fernández）對新型冠狀病毒呈陽性反應。

新冠肺炎美國疫情：蘋果公司3月14日宣布，將關閉大中華地區以外的所有零售店，直至3月27日，以減少新型冠狀病毒的傳播風險。圖為紐約市中心布魯克林的一間蘋果商店，它目前已經關閉。（AP）

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英國（United Kingdom）：英國衞生部門3月14日公布，當地急增342宗確診病例，累計升至1,140宗。死亡人數增加10人，令累計病逝個案增至21宗。

衛生副國務大臣多麗斯（Nadine Dorries）之前已證實確診。多麗斯上周曾與首相約翰遜（Boris Johnson）同場出席活動。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞衞生部3月15日表示，當地新增190宗確診個案，大部分與清真寺宗教活動有關，這項活動有來自幾個國家、逾1萬人參與。該國迄今累計確診428宗。

印尼（Indonesia）：印尼政府官員3月14日公布，交通部長蘇馬迪（Budi Karya Sumadi）確診感染新型冠狀病毒，目前在雅加達一間醫院留醫。醫院負責人稱，蘇馬迪的情況正在好轉。蘇馬迪3月11日曾出席政府內閣會議。

印尼交通部長蘇馬迪（中）現年63歲（路透社）

印尼3月13日出現多3個死亡個案，亦有新增35個確診個案。這是該國迄今確診個案最大增幅的一天。自從印尼公布該國3月2日出現首宗個案確診個案後，迄今已有合計69宗確診個案，當中有4個死亡個案。

伊朗（Iran）：伊朗衛生部3月14日宣布，當地新增1365宗確診病例，令總體病例升至12,729宗。死亡人數增加97人，累計升至611人。累計康復個案則為4339宗。

伊朗第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）和另外兩名內閣成員文化遺產、旅遊和手工業部部長穆內桑（Ali Asghar Mounesan）和工業礦業貿易部部長拉赫馬尼（Reza Rahmani）確診感染新型肺炎。

伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）確診感染新型冠狀病毒（AFP）

菲律賓（Philippines）：菲律賓3月15日公布，當地新增3宗死亡病例，以及29宗確診個案，令累計個案增至140宗。3名死者中，一名是83歲美國男子，曾到過美國和韓國；另外兩人是菲律賓人。該國死亡病例目前達11人。

菲律賓參議員克里斯多夫（Christopher Bong Go）3月14日公布，他與總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的新型冠狀病毒檢測結果均呈陰性，兩人身體狀況良好。早前有多名菲律賓內閣官員曾接觸確診患者，之後菲律賓總統府宣布杜特爾特會接受病毒檢測。

美國（United States）：美國截至3月14日，累計個案已升至2,816宗，至少58人死亡，大部分死者來自華盛頓州。

美國總統特朗普（Donald Trump）3月13日宣布，美國正式進入緊急狀態，投入500億美元抗疫，並下令醫院實施準備措施，華府亦已經購買大量防毒面罩。

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巴西（Brazil）：英國《衛報》3月13日引述巴西媒體報道，總統博爾索納羅初步確診。但博爾索納羅其後在社交網站否認確診，並指自己的病毒檢測結果為陰性。

該位64歲巴西總統上周曾訪美與美國總統特朗普會面。他的新聞秘書在3月12日確診染疫。特朗普旗下的海湖莊園迄今已經有4名訪客確診。

美國總統特朗普、巴西總統博爾索納羅（中）3月7日在美國佛羅里達州的晚宴，右為美國副總統彭斯（AP）

泰國（Thailand）：泰國公共衛生部3月15日指出，該國新增32宗確診個案，是當地出現確診個案以來最大增幅，全國累計病例增至114宗。

公共衞生部3月14日公布，該國新增7宗確診個案，其中4名患者來自同一家庭。衞生部常務次長素坤（Sukhum Kanchanapimai）指，其中一名男患者最近才日本回國，並感染他的女兒、女婿及侄女。另外亦有一名患者是從日本回國的20歲女學生。

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澳洲（Australia）：澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）3月13日發表聲明宣布，他確診感染新型冠狀病毒。他表示「這早上我起床時有些發熱和喉嚨痛，我立即聯絡了昆士蘭省的衞生部門，然後接受病毒檢測。」他稱，結果是陽性。49歲的達頓目前已經住院，他稱自己狀況良好，之後會再向大家報告新進展。

澳洲政府衞生部網站3月14日資料顯示，確診個案累計197宗，包括3宗死亡個案。疫情最嚴重的是新南威爾斯省（New South Wales），累計91宗確診個案。澳洲3月8日出現第3宗死亡病例，一名80多歲確診老翁在悉尼一間醫院病逝。

新冠肺炎美國疫情：郵輪「至尊公主號」3月9日將停靠加州奧克蘭港。圖為州長紐瑟姆（Gavin Newsom）8日前往港口視察。（Reuters）

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法國（France）：法國3月14日確診個案增至4,500宗，死亡病例為91人。文化部長里斯特（Franck Riester）3月9日確診。

日本（Japan）：該國的確診個案數在3月15日已上升至1,484宗，當中包括「鑽石公主號」的697人，還有來自中國、乘搭撤僑包機返日的14人。

日本3月14日新增6宗確診個案。連同「鑽石公主號」郵輪乘客和船員696宗確診個案和7宗死亡個案在內，全國累計確診個案增至1,428宗，死亡個案增至28宗。

新增確診病例包括埼玉縣越谷市的一家五口，以及長崎縣的首名確診患者。

日本疫情持續，該國首相安倍晉三2月底宣布推出包括金援在內的措施，支持在職家長。圖為2月29日神奈川縣松田櫻花祭舉行期間，戴着口罩的遊人在賞花。（AP）

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韓國（South Korea）：韓國3月15日上午公布，從3月14日凌晨0時至3月15日凌晨0時，新增76宗確診病例，累計增至8,162宗，增長速度進一步放慢，為過去23天以來，增幅首次少過100宗。死亡病例再多3宗，增至75人。

韓國3月14日上午公布，從3月13日凌晨0時至3月14日凌晨0時，新增107宗確診病例，累計增至8,086宗。死亡個案新增5宗，累計增至72宗。另外再多204人出院，累計714人已經出院。

世宗市爆發集體感染，一棟政府建築物有31名公務員確診。至於首爾市客戶服務中心的大規模感染則有逾110宗相關個案。

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德國（Germany）：根據羅伯特科赫研究所（Robert Koch Institute）公布，德國3月13日確診個案增至3,062宗，死亡個案維持5宗。全國16個州份全部失守，其中重災區北萊茵－威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）有936宗個案。

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吉爾吉斯（Kyrgyzstan）：外交部副部長阿布德拉赫曼諾夫（Nurlan Abdrakhmanov）2月28日表示，一名滯留日本的吉爾吉斯公民確診新型冠狀病毒肺炎，他將在當地醫院接受治療直到痊癒。這名患者是鑽石公主號一名船組人員。吉爾吉斯境內目前尚未出現武漢肺炎的確診病例。

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多國出現首例確診：

中非共和國（Central African Republic）：當地3月14日出現首宗確診個案，一名居住該國的74歲意大利人，3月7日回到中非共和國後確診，他之前曾到過米蘭。

剛果共和國（Congo Republic）：中非國家剛果共和國3月14日確診首宗病例，一名曾到過巴黎的50歲男子確診。

古巴（Cuba）：古巴3月11日確診首3宗個案。4名意大利旅客3月9日抵達哈瓦那（Havana），10日出現呼吸道徵狀後送院，其中3人確診。

剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）：剛果民主共和國3月10日確診首宗個案，為撒哈拉以南非洲地區第7個出現病例的國家。患者為剛果公民，於法國居住，3月8日返國。

史瓦帝尼（Eswatini，舊名「斯威士蘭」）：衞生部3月14日宣布，該國出現首宗確診個案。患者是一名33歲女子，她2月底從美國回國，回史瓦帝尼的途中曾到訪萊索托（Lesotho）。史瓦帝尼是位於非洲南部一個內陸國家。

埃塞俄比亞（Ethiopia）：埃塞俄比亞3月13日確診首宗個案。患者為48歲日本人，3月4日抵達埃塞俄比亞。

加蓬（Gabon）：加蓬3月12日確診首宗個案。患者為27歲男子，3月8日從法國返國。

加納（Ghana）：加納3月12日確診首兩宗個案。兩名患者從挪威和土耳其回國。

幾內亞（Guinea）：幾內亞3月13日確診首宗個案。患者為歐盟代表團的職員。

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牙買加（Jamaica）：牙買加3月10日確診首宗個案。女患者為牙買加人，最近曾到英國。

哈薩克（Kazakhstan）：哈薩克衞生部長比爾塔諾夫（Yelzhan Birtanov）3月13日表示，兩名從德國返回哈薩克斯坦的公民回國後已被檢測出對病毒測試呈陽性反應。這是哈薩克首次確認該國出現新冠肺炎病例。

科索沃（Kosovo）：科索沃3月13日確診首2宗個案。患者分別為20歲意大利女子和77歲科索沃男子。當地傳媒報道，女患者於人道組織工作，男患者最近從意大利返國。

毛里塔尼亞（Mauritania）：西非國家毛里塔尼亞3月13日確診首宗個案。患者為居於毛里塔尼亞的歐洲人，3月9日返國。

蒙古（Mongolia）：蒙古3月10日確診首宗病例。患者為在蒙古工作的法國人，從法國經莫斯科到蒙古。

盧旺達（Rwanda）：東非國家盧旺達3月14日確診首宗個案。患者是一名3月8日從孟買抵達盧旺達的印度公民。

塞舌爾（Seychelles）：南非群島國家塞舌爾3月14日確診首次確診兩宗病例，兩名患者曾前往意大利，回國後對病毒呈陽性反應。

蘇丹（Sudan）：蘇丹3月13日確診首宗個案。患者為一名男子，3月初曾到阿聯酋，3月12日在首都喀土穆病逝。

土耳其（Turkey）：土耳其3月10日確診首宗個案。男患者最近從歐洲返國。

烏拉圭（Uruguay）：烏拉圭3月13日確診首4宗個案。全部患者都是於3月3日至6日期間從意大利米蘭抵達烏拉圭。

烏茲別克（Uzbekistan）：中亞國家烏茲別克衛生部3月15日公布，首次確診1宗個案，是一名從法國回國的烏茲別克公民。

委內瑞拉（Venezuela）：委內瑞拉3月13日確診首2宗個案。患者曾到西班牙。

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其他國家或地區：

阿富汗（Afghanistan）：阿富汗赫拉特省（Herat）新一宗確診個案。

阿爾巴尼亞（Albania）：阿爾巴尼亞3月9日首次出現兩宗確診個案，患者是一對父子，兩人從意大利回國，現時情況穩定。

阿爾及利亞（Algeria）：阿爾及利亞3月4日新增9宗確診個案。全國累計有17宗確診個案，患者包括1名意大利人和16名來自同一家庭的阿爾及利亞人。

安道爾（Andorra）：安道爾3月2日出現首宗確診個案。患者為20歲男子，最近曾到意大利。

阿根廷（Argentina）：阿根廷3月7日首次出現死亡病例，當地一名64歲男子不治，為拉丁美洲首宗死亡個案。

阿根廷3月6日確診個案增至8宗，全部患者曾到訪歐洲，年齡介乎23至72歲。

亞美尼亞（Armenia）：亞美尼亞3月1日出現首宗感染新型冠狀病毒個案，29歲患者2月28日從伊朗回國。

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奧地利（Austria）：奧地利3月12日確診首宗死亡個案，目前累計有504宗確診個案。

阿塞拜疆（Azerbaijan）：阿塞拜疆2月28日出現首宗確診個案。患者為俄羅斯公民，從伊朗抵達阿塞拜疆。

巴林（Bahrain）：巴林3月2日宣布新增多2宗確診個案，分別為沙特和巴林公民，均曾到訪伊朗。全國累計個案增至49宗。

孟加拉國（Bangladesh）：該國3月8日出現首3宗確診個案。患者年齡介乎20至35歲，其中兩人近期內曾前往意大利。

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白羅斯（Belarus）：白羅斯2月27日出現首宗確診個案。當地衞生部公布，一名伊朗裔公民確診感染，患者是來自伊朗的學生。

比利時（Belgium）：比利時衞生部3月11日宣布出現首宗死亡個案。死者為90歲女子。同日再多兩人死亡，累計3宗死亡個案。另外多47人確診，累計確診個案增至314宗。

不丹（Bhutan）：該國3月6日證實，境內出現首宗新型冠狀病毒確診個案。

玻利維亞（Bolivia）：玻利維亞3月13日新增7宗本地傳播個案，累計確診個案增至10宗。玻利維亞3月10日確診首兩宗個案。

波斯尼亞和黑塞哥維那（Bosnia and Herzegovina）：波斯尼亞3月5日確診首兩宗個案。患者為一名中年男子和其子，父親曾到意大利。

巴西（Brazil）：巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）一度被指確診，但他隨後公開否認。衛生部指，全國累計有98宗確診個案。

保加利亞（Bulgaria）：這個位於歐洲東南部巴爾幹半島的國家8日公布出現第一宗確診病例。2患者分別是27歲男子及75歲女子，分別來自北部及中部的城鎮，兩人近期都無外游紀錄，亦無接觸過從有疫情國家回來的人。

布基納法索（Burkina Faso）：布基納法索3月9日確診首兩宗個案，為撒哈拉以南非洲地區第6個出現病例的國家。患者為一對夫婦，曾到法國。

圖為美國華盛頓州科克蘭一個看護設施有逾50有徵狀並需接受檢測後，一名職員2月29日以白布遮掩被送上擔架床的人。（AP）

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柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

喀麥隆（Cameroon）：喀麥隆3月6日出現首宗確診個案。患者為58歲法國公民，2月24日抵達喀麥隆。據指，患者的女伴其後亦確診。

加拿大（Canada）：加拿大政府網站3月10日資料顯示，該國確診個案累計93宗，其中39宗來自卑詩省，36宗來自安大略省。該國3月9日出現首宗死亡個案。死者為80多歲男子，本身有健康問題，長期居住溫哥華（Vancouver）的療養院，無外遊紀錄。

智利（Chile）：智利3月3日出現首宗確診個案。患者為33歲男子，來自塔爾卡（Talca）。

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哥倫比亞（Colombia）：哥倫比亞3月6日出現首宗確診個案。患者為19歲學生，2月26日從意大利米蘭返國。

哥斯達黎加（Costa Rica）：政府3月6日確診首宗個案，為中美洲首宗個案。患者為來自美國的49歲女子。

克羅地亞（Croatia）：克羅地亞3月2日新增1宗確診個案，全國累計有8宗，其中5宗來自里耶卡（Rijeka），另外3宗來自首都薩格勒布（Zagreb）。

塞浦路斯（Cyprus）：歐盟「最後淨土」塞浦路斯3月9日確診首兩宗個案，歐盟27國全數失守，全部均有民眾感染新型冠狀病毒的確診病例。

塞浦路斯的首名患者為25歲男子，曾到意大利北部。第二名患者為64歲的醫生，3月3日從英國返國。

捷克（Czech Republic）：捷克3月1日首次確診的病例多達3宗，所有患者都曾去過意大利北部。3名患者分別是2名捷克人及1名在意大利米蘭（Milan）讀書的美國學生，他們都出現輕微症狀。

丹麥（Denmark）：丹麥3月14日出現首宗死亡病例，死者是一名81歲確診患者，本身因其他嚴重疾病需要住院。當地3月11日累計確診個案增至514宗，自3月9日急增10倍。

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多明尼加共和國（Dominican Republic）：多明尼加共和國3月1日公布首宗確診個案。患者是一名62歲的意大利遊客。

埃及（Egypt）：埃及3月14日宣布，當地確診個案增至110宗，其中最少45宗來自一艘尼羅河的郵輪。埃及累計有2宗死亡個案，其中首名死者為一名德國男子，同時是非洲地區首宗死亡個案。

厄瓜多爾（Ecuador）：南美洲國家厄瓜多爾2月29日公布首宗確診個案，患者是一名旅居西班牙的年長厄瓜多爾女性，她2月14日從馬德里乘搭直航班機返抵厄瓜多天爾時，未出現任何症狀，但不久後身體不適並前往醫院就診，被診斷出感染新型冠狀病毒。

愛沙尼亞（Estonia）：愛沙尼亞3月6日確診個案增至10宗，2月27日出現首宗確診病例。

芬蘭（Finland）：截至3月13日，芬蘭累計有155宗確診個案。

伊朗成為另一個位於中東的疫情「輸出國」，3月1日確診病例更直逼1000。圖為伊朗德黑蘭兩名女子2月29日走在街上。（AP）

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格魯吉亞（Georgia）：格魯吉亞2月28日確診第2宗個案。患者為格魯吉亞女子，曾前往意大利。格魯吉亞2月26日確診首宗個案。患者為格魯吉亞公民，曾前往伊朗，乘坐小巴越過接壤阿塞拜疆的邊境後隨即被送往醫院。

希臘（Greece）：希臘3月14日再多2宗死亡個案，累計死亡病例增至3宗。最新兩名死者分別是67歲及90歲男子，身體均有嚴重的長期病患問題。全國累計確診個案達228宗。

匈牙利（Hungary）：匈牙利3月5日新增1宗確診個案。患者為匈牙利男子，2月29日從意大利米蘭返國。匈牙利3月4日確診首兩名患者都是伊朗學生，新年期間曾返回伊朗。

冰島（Iceland）：冰島3月3日新增7個確診個案，累計確診個案16宗，其中12人經意大利北部返國，另外4人經德國慕尼黑返國。

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印度（India）：印度3月13日出現第2宗死亡個案。死者為68歲女子，有糖尿病和高血壓。全國累計有82宗確診個案。

印尼（Indonesia）：印尼衛生部官員3月15日指，當天新增21宗確診病例，當中19宗來自雅加達，其餘2宗則來自中爪哇省。全國累計個案增至117宗。

印尼3月13日出現多3個死亡個案，亦有新增35個確診個案。這是該國迄今確診個案最大增幅的一天。自從印尼公布該國3月2日出現首宗個案確診個案後，迄今已有合計69宗確診個案，當中有4個死亡個案。

伊拉克（Iraq）：伊拉克3月6日新增8宗確診個案。另外新增1宗死亡個案，累計增至3宗。

愛爾蘭（Ireland）：愛爾蘭3月14日出現第2宗死亡個案。全國累計129宗確診個案。

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以色列（Israel）：以色列截至3月13日早上新增17宗確診個案，其中一名患者是6個月大嬰兒。全國目前累計個案增至126宗。在該國確診個案中有4個已痊癒。

約旦（Jordan）：約旦3月2日出現首宗確診個案。患者為約旦人，約兩周前從意大利乘坐飛機返國。

肯尼亞（Kenya）：該國衞生部長卡圭（Mutahi Kagwe）3月13日稱，該國出現首宗確診個案。患者在12日晚上確診，自美國經英國倫敦返回肯尼亞。

科威特（Kuwait）：衛生官員2月29日指出，該國在過去24小時沒有新增個案。其他確診個案中的患者情況穩定。政府建議該國公民避免出國。

衞生部官員指該國2月28日有確認2宗確診個案，累計確診個案增至45宗。官員稱其中一個個案是曾往伊朗，另一個是受曾往伊朗人士感染。

拉脫維亞（Latvia）：拉脫維亞3月2日出現首宗確診個案。

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黎巴嫩（Lebanon）：3月8日新增4宗確診，累計32個。

立陶宛（Lithuania）：立陶宛2月28日出現首宗確診個案。患者是一名女子，曾到意大利北部城市維羅納（Verona）旅遊，並在本周回國。

盧森堡（Luxembourg）：盧森堡衛生部2月29日公布，當地出現首宗確診個案，40多歲男患者上周初從意大利返國。

馬爾代夫（Maldives）：馬爾代夫衛生部3月7日指，當地錄得首兩宗確診個案。兩名患者是一個度假區的員工，初步指他們接觸過一名意大利遊客後感染病毒，而該名遊客返回意大利後證實確診。

馬耳他（Malta）：馬耳他衛生部官員3月7日表示，當地出現首例確診個案，患者是一名住在當地的12歲意大利少女，目前情況穩定。

墨西哥（Mexico）：衞生部3月14日公布，該國累計確診個案由13日的26宗增至41宗。

摩納哥（Monaco）：摩納哥2月28日確診首宗病例。

摩爾多瓦（Moldova）：東歐國家摩爾多瓦3月7日公布第一宗確診個案，患者是一名48歲女子，7日入院。她從意大利來到摩爾多瓦，在機場被送往醫院，當時已出現肺炎、呼吸衰竭、發燒及咳嗽的病徵。

摩洛哥（Morocco）：摩洛哥3月2日出現首宗確診病例，患者為居於意大利的摩洛哥男子。

尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

荷蘭（Netherlands）：荷蘭衛生官員3月10日指，因為該國南部一間醫院爆發集體感染，該國確診個案增加61宗至382宗。死亡個案累計4宗。

發集體感染的醫院位於荷蘭北布拉班特省（Noord-Brabant）蒂爾堡（Tilburg），院內301名員工中有28人出現輕微呼吸道疾病徵狀，並先後在3月7日至8日對病毒呈陽性反應。

新西蘭（New Zealand）：衛生部3月7日證實，該國出現確診第5宗新冠肺炎病例。現年四十多歲的女患者是該國第3名確診患者的伴侶，他們的家人2月23日從伊朗返國。她目前正在家中自我隔離。

新西蘭2月28日出現首宗確診個案。患者是60多歲的新西蘭公民，曾到伊朗旅行，並在26日日經印尼峇里島回國。

尼日利亞（Nigeria）：尼日利亞衞生部2月28日表示，該國出現首宗確診個案。患者是在拉各斯州（也是首都拉各斯所在地）確診感染，他是在尼日利亞工作的意大利公民，2月25日從米蘭回尼日利亞。

北馬其頓（North Macedonia）：北馬其頓2月26日確診首宗個案。患者曾前往意大利。

挪威（Norway）：挪威3月14日再多1宗死亡個案，死亡病例增至2宗。截至3月14日，全國累計有907宗確診個案。

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阿曼（Oman）：阿曼2月27日新增1例確診病例。患者去過伊朗。全國累計有6宗確診個案。

巴基斯坦（Pakistan）：巴基斯坦3月3日新增1宗確診個案。吉奧新聞電視台（Geo）報道，患者為45歲女子，數日前從伊朗抵達。全國累計有5宗確診個案。

巴勒斯坦（Palestine）：巴勒斯坦3月9日新增5宗確診個案，累計增至25宗。

巴拿馬（Panama）：巴拿馬3月13日確診個案增至36宗，包括3名外國人。巴拿馬3月9日確診首宗個案，3月10日宣布出現首宗死亡個案。

巴拉圭（Paraguay）：巴拉圭衛生部3月7日指出，該國出現首宗確診個案。患者是一名32歲、從厄瓜多爾入境的巴拉圭籍男性。

秘魯（Peru）：秘魯3月6日確診首宗病例。患者為25歲男子，曾到西班牙、法國和捷克。

波蘭（Poland ）：波蘭國防部3月10日表示，高級將領米卡（Jaroslaw Mika）3月6日在德國威斯巴登（Wiesbaden）出席軍事峰會返國後確診。波蘭3月4日確診首宗感染個案，3月9日確診個案增至18宗。

葡萄牙（Portugal）：葡萄牙3月2日首次出現確診病例，兩名患者都是男性，其中一人曾到意大利，另一人就剛從西班牙返國。兩人正在波圖的醫院治療。

卡塔爾（Qatar）：卡塔爾2月29日出現首宗確診病例，患者是一名36歲卡塔爾公民，最近從伊朗回國。

羅馬尼亞（Romania）：衛生部長科斯塔凱（Victor Costache）2月26日宣布確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案。患者來自南部戈爾日縣（Gorj），曾與一名月內抵達羅馬尼亞的意大利公民有直接接觸。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯3月6日新增6宗確診個案，其中5宗來自莫斯科，累計增至13宗。

沙特阿拉伯（Saudi Arabia）：沙特3月13日宣布新增24宗確診個案，包括14名埃及人。全國累計病例升至86宗。

塞內加爾（Senegal）：塞內加爾3月3日新增1宗確診個案。患者為80歲男子，2月29日從巴黎市郊薩塞勒（Sarcelles）抵達塞內加爾，3月2日求醫。塞內加爾3月2日出現首宗確診病例，連同繼尼日利亞確診的首宗病例，撒哈拉以南非洲地區累計有3宗個案。

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新加坡（Singapore）：新加坡衞生部3月10日證實國內再多6宗確診個案。其中3宗個案與一場私人晚宴集體感染有關，令相關個案增至39宗。全國確診個案累計166宗。

斯洛伐克（Slovakia）：斯洛伐克3月6日確診首宗病例。患者為52歲男子，無外遊紀錄，但兒子曾到意大利威尼斯。

斯洛文尼亞（Slovenia）：斯洛文尼亞3月14日出現首宗死亡個案，死者是一名患有慢性疾病的男性長者。斯洛文尼亞3月4日確診首宗病例。患者從摩洛哥經意大利前往斯洛文尼亞。

南非（South Africa）：南非3月5日確診首宗病例。患者為38歲男子，3月1日與妻子從意大利返國。

斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典：（Sweden）：瑞典3月11日出現首宗死亡個案。根據政府公布，截至當地時間3月13日下午2時，確診個案增至775宗，其中308宗來自斯德哥爾摩。

瑞士（Switzerland）：截至當地時間3月9日早上，瑞士確診個案增至330宗。瑞士3月8日出現第2宗死亡個案，患者為76歲男子，於巴塞爾鄉村半州病逝。

多哥（Togo）：多哥3月6日確診首宗病例。患者為42歲女子，曾在2月底至3月初到訪貝寧、德國、法國和土耳其。

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突尼斯（Tunisia）：3月2日出現首宗確診個案，病人是一名突斯尼男子。

烏克蘭（Ukraine）：3月3日公布第一宗確診個案。患者2月26日在烏克蘭切爾諾夫策州（Chernivtsi）入院。他之前從意大利到羅馬尼亞，再轉往烏克蘭。他目前情況穩定。

阿聯酋（United Arab Emirates）：該國3月9日錄得14個新增個案，導致整體個案增至59宗。新增個案中，有4名是該國公民、3名意大利人，另有2人分別來自孟加拉及尼泊爾，俄羅斯、敘利亞及印度各1人。

梵蒂岡（Vatican）：梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）3月6日表示，當地出現首宗感染新型冠狀病毒的確診個案，為一名到訪當地診所的病人，該人在3月5日確診。涉事診所已經暫停門診服務，以便徹底消毒。

越南（Vietnam）：越南衞生部3月7日宣布，該國新增3宗確診個案，累計個案增至20宗。其中一宗個案的患者27歲，曾到過韓國大邱市，並在3月4日回越南。