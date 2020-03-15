【新冠肺炎】西班牙確診升至6250宗　法國關閉餐廳商店抗疫

歐洲持續受到俗稱武漢肺炎2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情困擾，西班牙連日情況變得嚴峻，當地的確診人數升至6250宗，當地政府擬宣布封鎖全國抗疫。

西班牙馬德里的民眾3月10日前往超市購買食糧和日常用品，應對日益升級的疫情。（AP）

西班牙國營電視台（TVE）14日報道，當地累計確診病例由同日較早時的5753宗，增至6250宗，死亡人數由120人急增至193人，是僅次於意大利的歐洲第二個重災區。

路透社與多間西班牙媒體14日均報道，西班牙政府將公佈命令，限制所有西班牙居民外出，要求他們只有在為購買食物或藥物丶去醫院丶上班或其他緊急事務時才離開居所，其餘時間都要留在家中。

而在鄰國法國，總理菲利普（Edouard Philippe）表示，當地大部份商店、餐廳和娛樂場所由14日午夜起暫停營業，作為抗疫的非常措施，不過超級市場、藥房及油站則不受影響。他指公共交通會繼續運作，但民眾應減少使用。

菲利普呼籲民眾留在家中工作，除了購買物資、稍為舒展筋骨及投票外，其餘時間避免外出，他表示目前情況嚴峻，希望大家理解需要為此犧牲日常生活。

截至14日，法國一共有4499人確診，再多12人喪生，令死亡人數增至91人。

西班牙《世界報》（El Mundo）3月14日文章稱，加泰羅尼亞地區（Catalonia）14日已被封鎖，所有居民都被要求待在家中，內閣15日可能決定擴大在全國範圍內實施類似措施的區域。

馬德里的當局3月14日已下令關閉所有旅館，飯店和酒吧，而該限制措施也可能在15日擴大到整個國家。