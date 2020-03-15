攜帶兩種藥物支援意大利　中國專家組往疫情重災區

由中國國家衛生健康委員會和中國紅十字會共同組建的抗疫醫療專家組，當地時間12日晚抵達意大利羅馬後，13日開始和當地的相關機構展開技術交流。

3月12日，在羅馬的菲烏米奇諾機場，工人們從一架中國包機上卸下醫療用品。當天，一架載有醫療小組成員和幾噸來自中國的醫療物資的包機抵達羅馬，幫助意大利抗疫。（AP）

3月14日，中方醫療專家隊前往羅馬的意大利國家傳染病研究所附屬醫院，在醫院內部進行業務交流。當天，中方醫療隊還向意大利傳染病研究所詳細介紹了最新的第七版新冠肺炎診療方案。

之後幾天，中國醫療專家組將造訪意大利國家傳染病研究所、意大利高等衛生研究院等機構，隨後北上米蘭、帕多瓦（Padova）等疫情嚴重地區對一線醫院進行實地考察。

中國醫療專家組領隊、紅十字會副會長孫碩鵬在記者會上稱，意大利社會各界已開始重視疫情，政府也採取了「封城」等有力措施，雖然尚不瞭解醫院的人員和物資狀況，但如果措施得當，局面有望很快得到改觀。

意大利國家高等衛生研究院院長西布魯薩費羅在發佈會表示：這是我們和中方交流抗疫經驗的重要機遇，通過比較，我們可以獲取有益的、可供我們借鑑的經驗。在這裏我要重申，對這些來到意大利的中國專家們的感謝。

意大利外交部長迪馬約（Luigi Di Maio）強調，中國專家帶來的經驗對意大利抗擊疫情極其寶貴。

另據中國中央指導組專家、天津中醫藥大學校長張伯禮透露，中國醫療專家帶兩種中成藥支援意大利。其中包括連花清瘟膠囊，該藥物被中國多個地區在新冠肺炎診療方案進行推薦，成為推薦頻次最多的中成藥，在火神山、雷神山及方艙醫院等醫療機構廣泛使用。

意大利3月10日起進入全國「封城」狀態，警察和士兵檢查從意大利米蘭火車站出發的乘客。（AP）

為防止新冠肺炎疫情進一步蔓延，意大利3月10日起進入全國「封城」狀態，並從12日起關閉全國除食品店和藥店以外的所有商鋪，但公共交通、物流、郵局、銀行和食品生產行業將正常營業和運轉，以保證對公眾的基本生活服務。