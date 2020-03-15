【新冠肺炎】預計往後兩月480萬人入院　美專家警告：將無法應對

新冠肺炎疫情在美國各地持續蔓延，有美國報告預測480萬人住院，一些醫學專家發出警告，美國醫院將無法應對病例激增。

據美國有線電視新聞網絡（CNN）3月14日獲得一份由內布拉斯加州大學醫學中心詹姆斯•勞勒（James Lawler）博士提交給美國醫院協會（American Hospital Association）的報告。該報告預測，在接下來的兩個月，將有480萬例新冠肺炎患者住院，其中190萬個將為重症。

3月13日，在華盛頓白宮玫瑰園，美國總統特朗普關於新型冠狀病毒的新聞發佈會上發言，宣布美國進入緊急狀態。（AP）

該報告估計，在疫情大流行期間，美國可能會有480萬患者住院，但其國內甚至連100萬張床位都沒有。而根據美國醫院協會的數據，全美所有醫院共有924,107張病床。

當然，「這僅僅只是估計。」勞勒表示，如果「遵循公共衛生建議，如保持社交距離、避免大型集會和保持良好的手部衛生，這些（感染）數字可能會有所改變。」

一些醫學專家警告稱，如果新冠肺炎重症病例出現大幅增加，美國醫療體系將無法承擔病患的救治工作。

「如果病例激增，是的，美國醫院將無法應對。」CNN援引哈佛大學全球健康研究所（Harvard Global Health Institute）主任賈哈（Ashish Jha）的話說。

而面對持續增加的病例，美國面對的還不僅僅是醫院床位短缺的問題。

賈哈表示，救治病患的醫務人員及設備，例如防護服、手套、呼吸機等醫用物資也可能會出現短缺。