【新冠肺炎】鞠躬盡瘁　意大利首位市長染疫死亡

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在歐洲有愈趨嚴重之勢，其中意大利確診個案及死亡人數不斷增加。位於意大利切內（Cene）市長瓦洛帝（Giorgio Valoti）染疫逝世。他是意大利首位因感染武漢肺炎而殉職的地方官員。

切內市位於該國疫情重災區之一的倫巴第大區（Lombardy）內。它是貝爾加莫省（Bergamo）所轄城市之一。



瓦洛帝一直患有肺部疾病，同時一直致力參與各項防疫工作。他數天前突然感到不適，其後確診感染並入院。他的病情在3月12日開始加劇，被送入深切治療部搶救。但他在13日因搶救無效去世，終年70歲。

從社交網絡上的留言看來，瓦洛帝頗受民眾愛戴。有網民說會一直記住他誠實，指他總是親力親為、面面俱到。意大利前副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）也發布兩人以往的合照，並說瓦洛帝一生都為自己的社區效力，直到最後他都在保護同胞。

▼意大利前副總理薩爾維尼（左）發布兩人昔日合照，對終其一生為社區效力的瓦洛帝致意。