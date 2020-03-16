【一分鐘看世界】美國疫情未見頂、歐洲狀況惡化、日本防疫邏輯

今天是3月16日，星期一。開始又一星期的工作之前，你需要知道的國際新聞：
歐洲疫情惡化
2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在歐洲蔓延令人憂慮類似中國武漢或是日本、韓國的情況將再度重演，為何區內國家未能阻止疫情加速擴散？其中意大利是海外確診病例最多、死亡病例最多，且死亡率全球最高的地方，這令人擔心這種擴散模式會在歐洲多國出現。（按此閱讀更多）
意大利的疫情模式令人擔心，類似該國確診個案先低後衝高的情況也可能會在其他國家發生。圖為3月14日一對情侶走在德國法蘭克福街頭。（AP）
日本政府怎防疫
日本參議院全體會議3月13日以多數贊成票表決通過了旨在防控新冠肺炎疫情的《新型流感等對策特別措施法》修正案。就在歐美和中東地區的國家和政府為了防控新冠性肺炎病毒疫情（COVID-19）大刀闊斧進行調整政策之時，日本政府的舉措與其他國家相比顯得較為「滯後」，這其實與日本首相、執政自民黨以及該國民眾有關……（按此閱讀更多）
日本的防疫工作比其他國家滯後，背後至少有3個原因。圖為日本首相安倍晉三3月14日在首相辦公室出席記者會並回答記者提問。他當時說，日本的疫情未到令他需要宣布國家進入緊急狀況的節點。（AP）
美國疫情影響深遠
據美國國家和地方衛生機構、政府以及美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，美國至少有2,885例新冠肺炎病例，累計60人死亡。有專家稱疫情未達頂峰，而且醫療系統未有準備好應對一旦出現大量病人需要住院的情況。另一方面群聚感染的風險已令兩個州決定延後黨內初選，情況可能影響選情。有聲音開始討論大選延遲舉行，然而要實行並非易事……（按此閱讀更多）
美國的新冠肺炎疫情仍未見趨緩疫情，繼路易斯安那州後，喬治亞州亦宣布延遲舉行初選，有分認為這會影響民主黨候選人拜登的選情。圖為拜登3月14日在洛杉磯出席造勢活動。（AP）
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