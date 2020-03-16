【新冠肺炎】意大利24小時間再多3,590確診個案　創單日新高

新冠肺炎疫情在意大利迅速蔓延，現確診病例已達3,590個。中國向意大利派出的醫療專家組，也已馬不停蹄地開始工作。

中國醫療專家組抵達羅馬後，3月13日出席有關新冠肺炎援助的新聞發佈會。（AP）

美聯社3月15日文章稱，意大利民防局（Protezione Civile，英語：Civil Protection）長博雷利（Angelo Borrelli）宣布，在24小時內，意大利新增3,590新冠肺炎確診病例，確診總數達到24,747個，死亡人數一日內增加398人，至逾1,800人。此外該國痊癒人數已近2000人。

意大利國家衞生研究所（ National Health Institute）長布魯塞弗羅（Silvio Brusaferro）表示，暫時未知個案數字是否已見頂。

據中國官媒中央廣播電視總枱3月14日消息稱，專家組成員之一、中國國家衛生健康委國際合作司歐美處處長陸明介紹：「中國支援意大利的醫療專家組主要帶去了ICU的設備，這裏麪包括心電圖機、呼吸機，是支持ICU建設的這些設備，包括中方使用過來的很好的中成藥製品，這些藥品在中方對於新冠肺炎患者的治療中已經取得了很好的效果，所以帶來一些藥品，以及相應的中國治癒者的血漿、血液。」

中國官媒新華社3月15日消息稱，專家組成員楊匯川告訴記者，3月14日專家組分別前往意大利羅馬拉扎羅·斯帕蘭扎尼醫院和羅馬大學醫院與意大利醫生分享了中國新冠肺炎相關診療方案。這兩家醫院都是當地收治新冠肺炎患者的定點醫院，他們也了解到意大利的醫療資源缺口、治療方案、藥品使用等情況。

3月15日專家組前往意大利紅十字會等機構，繼續和羅馬當地定點醫院的專家進行交流。下一步專家組還將與在意大利的中國僑民進行交流，傳授防護經驗。未來幾天，他們還將去往疫情更為嚴重的意大利北部地區。