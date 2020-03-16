【新冠肺炎・美國】特朗普呼籲民眾不要搶購及囤積食品

美國許多州和城市都已確診2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者，民眾擔心疫情愈發嚴重之後，糧食或供應短缺，美國總統特朗普（Donald Trump）3月15日在白宮舉行的新聞發布會上，呼籲美國人停止囤積食品和日用品。

3月13日，特朗普在白宮玫瑰園舉行關於新冠肺炎的新聞發布會。（AP）

美聯社3月15日報道，特朗普在與領先同業的食品雜貨連鎖店高層舉行電話會議後，向美國人保證，食品雜貨店將保持開放，供應鏈將保持健康。副總統彭斯（Mike Pence）敦促美國人只購買他們未來一周需要的食品及用品。

特朗普在新聞發布會上向民眾說：「您們不必買那麼多東西。」「別緊張。放輕鬆。」

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）說，在眾議院3月14日批准了一項新的援助計劃之後，國會已經開始一項新的援助計劃，為深受新冠肺炎之苦的美國人提供直接救助。其中包括病假工資和其他資源，目前正等待參議院審批。

佩洛西在致同事的信中寫道：「我們已經開始着手開發第三套應急響應計劃。」

美國約翰斯霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示，截至美國東岸時間16日早上11時33分，美國新冠肺炎確診病例累計3,774宗，死亡人數69個。