【新冠肺炎・美國】傳染病專家支持全國封鎖　阻止疫情擴散

美國過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福西（Anthony Fauci）3月15日表示，他傾向支持政府採用更進取的防疫手段，包括全國封城應對2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情。

美國新冠肺炎疫情持續，超級市場出現搶購潮。（Reuters）

福西出席美國國家廣播公司（NBC）電視訪問時指出，他不會預期美國會即時實施國內移動限制，但相信疫情會變得嚴峻。被問道美國是否應採取封城措施，福西表示贊同：「即使要面對批評，我傾向採取更進取的措施。」

福西指他曾向政府提出全面封城的方案，政府對有關構思持開放態度。

福西在接受美國廣播公司（ABC）的訪問時，承認若美國的病例數字急劇增加，全國儲存的1.3萬台呼吸機器可能會不夠用，他表示必需避免最壞的情況發生。

因應疫情，總統特朗普（Donald Trump）已宣布全國進入緊急狀態，部分州份已實施局部限制，新澤西州霍博肯市（Hoboken）自14日起，全市酒吧停止營業，餐館只會接外賣訂餐。

根據美國國家和地方衛生機構、政府以及美國疾病控制和預防中心（CDC）數據，美國至少有2,885宗新冠肺炎病例，累計60人死亡。